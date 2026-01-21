    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    Grönland-Übereinkunft wäre 'für immer'

    • Trump sieht Grundzüge einer Grönland-Vereinbarung.
    • Details bleiben unklar, es geht um nationale Sicherheit.
    • Dänemark lehnt Verkauf von Grönland an USA ab.
    Trump - Grönland-Übereinkunft wäre 'für immer'
    DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht sich auf dem Weg zu einer dauerhaften Vereinbarung zu Grönland. In einem Interview des US-Senders CNBC bekräftigte er, dass es Grundzüge einer Übereinkunft gebe. Zugleich wollte Trump sich nicht zu Details äußern. Es sei "etwas komplex", sagte Trump auf die Frage, ob es um Eigentum oder etwas anderes gehe. Die angedachte Vereinbarung sei aber "für immer" ausgelegt. Dabei gehe es unter anderem um Sicherheitsfragen.

    Trump beharrte zuletzt darauf, dass die USA Grönland für die nationale Sicherheit besitzen müssten, und wollte einen Verkauf der Insel durch Dänemark erzwingen. Dänemark stemmt sich dagegen.

    Trump hatte zuvor seine Drohung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder zum 1. Februar aufgehoben. Zur Begründung verwies Trump in einem Post auf der Plattform Truth Social darauf, dass basierend auf einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei./so/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
