US-Börsen drehen nach Trumps Zoll-Wende auf

Hatte ja versprochen dass ich irgendwann wieder meine "Flaggenparade" präsentiere. Leider klappt es partout nicht mehr mit den Flaggen einfügen - also hier eine abgespeckte Version. Hat sich seit letztem Update doch einiges getan da ich in den letzten Wochen einen größeren Betrag investiert hab. War aber kein Problem, im Gegensatz zu anderen, welche den Markt als überbewertet ansehen, finde ich immer was. Vorzugsweise mit KGV kleiner als 10 und DR zwischen 5-10%. Wenn man etwas über den Tellerrand schaut, gibt es tatsächlich noch viele interessante Firmen auf dem Globus. Und ja, @ , bei mir sind es schon etwas mehr als 18% "Rest of world" - und darunter ganz viele welche die letzten 3-4-5- Jahre deutlich outperformed haben. Wurden hier aber - mit ganz wenigen Ausnahmen - überhaupt nicht beachtet. Kann aber gut damit leben. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





@ - Du darfst jetzt Flaggen zählen - dürften aber schon über 70 Länder sein. Wobei ich nachgeschaut hab; leider find ich keinen Ersatz für die abgelaufene Seychellen-Anleihe Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/frown.gif





@ : falls ein IT-affiner Mitstreiter denkt, er könnte meine Word-Vorlage mit vielen [img] in richtige Flaggen visualisieren - kann ihm gerne die Vorlage per BM schicken. Hab nämlich bemerkt dass es bei anderen Leuten nach wie vor klappt. Nun, hab es paarmal versucht und es funktioniert im neuen WO-Editor überhaupt nicht. Siehe mein neuliches Posting mit einem Auszug der Anleihen. Ständig verliert sich mal eine Flagge, mal eine ganze Zeile, der Abstand zwischen Zeilen ist auch zu groß usw. Bin da überfordert, ständig rumzubasteln.





Aber als Liste kann ich meinen aktuellen NBIM-II ja trotzdem mal reinstellen - vielleicht ist ja was Interessantes dabei:





Timburgs NBIM-II Stand 15.01.2026









Anleihen

AR: Provinz Neuquen, 5% bis 2030, WKN A19GPQ

BB: Barbados 6,5% bis 2029, WKN A2SBZ7

BS: Bahamas 6,62% bis 2033, WKN 984106

CG: Kongo Republik 6,00% bis 2029, WKN A0TNYM

DE: Mutares11,515% bis 2027, WKN A30V9T, Smava 25/29, WKN A4DFHC

EC: Ecuador 5,5% bis 2030, WKN A281E9

RO: Rumänien 7,900% bis 2038, WKN A3LFEM

TN: Tunesien-Anleihe 8,25% bis 2027, WKN 195236

UY: Uruguay 4,975% bis 2055, WKN A19ZH3

ZA: Südafrika 8,75%/2049, WKN A1G66E, Südafrika 9/ bis 2040, WKN A1Z7CM

Aktien

DE: Allianz, WKN 840400, BASF, WKN BASF11, BMW Vz., WKN 519003, Deutsche Post, WKN 555200, DWS Group, WKN DWS100, Freenet, WKN A0Z2ZZ, Hensoldt, WKN HAG000, Mercedes-Benz, WKN 710000, Münchener Rück, WKN 843002, Rational, WKN 701080, Siemens, WKN 723610, Siemens Healthineers, WKN SHL100

AU: Rio Tinto, WKN 852147, Sonic Healthcare, WKN 909081

AT: Österr. Post, WKN A0JML5

BE: Wereldhave Belgium, WKN 632334

BG: Shelly Group, WKN A2DGX9

BM: 2020 Bulkers, WKN A2PNW9

BR: Engie Brasil, WKN A2ASWZ, Petrobras, WKN 932443

CA: Bank of Nova Scotia, WKN 850388

CH:Nestle, WKN A0Q4DC, Novartis, WKN 904278

CL:Embotelladora Andina, WKN 906417, SQM, WKN 895007

CN: China Mobile WKN 909622, CNOOC, WKN A0B846

CO: Bancolombia, WKN 896739, Ecopetrol, WKN A0Q9ZL

CY: Bank of Cyprus, WKN A2DJ8V

CZ: Philip Morris CR, WKN 887834

DK: Novo Nordisk, WKN A1XA8R

EE: Merko Ehitus, WKN A0Q639, Tallinna Kaubamaja, WKN 590308

ES:Enagas, WKN 662211, Iberdrola, WKN A0M46B, Redeia, WKN A2ANA3

FI: UPM Kymmene, WKN 881026

FO:Banknordik, WKN A0MVGW

FR: Air Liquide, WKN 850133, L`Oreal, WKN 853888

GA: Total Gabon, WKN 852437

BAT, WKN 91601, Legal & General, WKN 851584, Shell, WKN A0ER6S, Taylor Wimpey, WKN 852015, Victrex, WKN 898554, Vodafone, WKN A1XA83

GE: Bank of Georgia, WKN A2JHMB

GR:Jumbo, WKN 925529, Loulis Foods, WKN 661527, OPAP, WKN 765974

HK:First Pacific, WKN 876860

HU:Magyar Telekom, WKN A0B8TQ, Richter Gedeon, WKN A1W16N, Zwack Unicum, WKN A0DK5W

ID:Telkom Indonesia, WKN 898255, United Tractors, WKN 888037

IE: Accenture, WKN A0YAQA

IQ:Gulf Keystone, WKN A2DGZ5

IT:Enel, WKN 928624, Intesa Sanpaolo, WKN 850605, Prysmian, WKN A0MP84,

Snam, WKN 764545

IN: Infosys, WKN 919668

JE:Amcor Ltd., WKN A2PKFL

JP:Japan Tobacco, WKN 893151

KR: KB Financial, WKN A0RAQX

KZ: Halyk-Bank WKN A0LF36, Kazatomprom, WKN A2N9D5

KY:Infinity Development, WKN A41TN3

LI: VP Bank, WKN A2AJDV

LK:Halma, WKN 865047

LT:Apranga, WKN A0B6TF, Vilvi Group WKN A0M2DF

RTL Group, WKN 861149

LV: Amber Latvijas balsams, WKN 931802

MD: Endava, WKN A2JRLY

MH: DHT Holding, WKN A1J059

MO: Wynn Macau, WKIN A0YA9J

MU: Alphamin Resources, WKN A12GSG

MX: Bolsa Mexicana de Valores, WKN A0Q4ME

NG: Seplat, WKN A11059

NL: Acomo, WKN 852176, ASML, WKN A1J4U4, ASR Nederland, WKN A2AKBT

ING Group, WKN A2ANV3, Unilever, WKN A0JMZB

NO: Borregaard, WKN A1J5TM

NZ:Spark New Zealand, WKN 882336

PA: Banco LatinoAmericana, WKN 884869

PE: Credicorp, WKN 899417

PH: Philippine LDT, WKN A2APXA

PL: DOM Development, WKN A0LC5S, Murapol, WKN A3E2Z7, Powszechny Zaklad, WKN A0YCYA, Warsaw Stock Exchange, WKN A1C7YU

PT: EDP Energia de Portugal, WKN 906980

SE: Swedbank, WKN 895705

SG: Ascendas REIT, WKN 157700, Cromwell European REIT, WKN A3CPT1, DBS, WKN 880105, Hafnia WKN A40S1F, Keppel Corp., WKN A0ML07, Singapore Technologies, WKN 910981

SI: Nova Ljubljanska Bank, WKN A2N84G

TH: Thai Union Group, WKN A140S1, Thanachart, WKN A2N5QR

TR: Turkcell, WKN 806276

TZ: Orca Energy, WKN A0MN36

TW: Taiwan Semiconductor, WKN 909800

US: Abbott, WKN 850103, AGNC, WKN A2AR58, Annaly, WKN 909823, Alphabet, WKN A14Y6H, Altria, WKN 200417, Amazon, WKN 906866, Arbor Realty, WKN A0CAPU, Ares Capital, WKN A0DQY4, Cisco, WKN 87884, FS KKR, WKN A2P6TH, General Mills, WKN 853862, Gladstone Commercial, WKN 260884, Gladstone Investment, WKN A0KES9, Hercules Capital, WKN A0ERTZ, IBM, WKN 851399, Iron Mountain, WKN A14MS9, Johnson & Johnson, WKN 853260, McDonalds, WKN 856958, Microsoft, WKN 870747, Midcap Financial, WKN A2N85M, Omega Healthcare Inv., WKN 890454, PepsiCo, WKN 851995, Pfizer, WKN 852009, Procter&Gamble, WKN 852062, Prospect Capital, WKN A0B746, Simon Property, WKN 916647, SLR Investment, WKN A0RGYK, Stryker, WKN 864952, Texas Instruments, WKN 852654, TJX, WKN 854854, Verizon, WKN 868402, VISA, WKN A0NC7B

VG: Flex LNG, WKN A2PFGD

ZA:African Rainbow, WKN A0CAQD, Kumba Iron, WKN A0LC6R

Fonds

Deka Megatrends WKN 515270

Sparplan 1x40€ monatlich VWL



