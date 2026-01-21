    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSNP Schneider-Neureither & Partner AktievorwärtsNachrichten zu SNP Schneider-Neureither & Partner
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    SNP Schneider-Neureither & Partner: Wachstum 2025 – drittes Rekordjahr in Folge

    SNP setzt seinen Erfolgskurs fort: 2025 glänzt das Unternehmen mit starkem Wachstum, Rekordergebnissen und einem ausgebauten, zukunftsorientierten Software- und KI-Portfolio.

    SNP Schneider-Neureither & Partner: Wachstum 2025 – drittes Rekordjahr in Folge
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • SNP verzeichnete im Jahr 2025 ein vorläufiges Umsatzwachstum von 16 % auf ca. 296 Mio. € und übertraf damit die Prognose von 280 bis 295 Mio. €
    • Der Auftragseingang stieg um 11 % auf rund 345 Mio. €, was zu einer Book-to-Bill-Ratio von über eins führte
    • Das EBIT erhöhte sich um 64 % auf ca. 47 Mio. €, die EBIT-Marge stieg auf etwa 16 %
    • Das Unternehmen erreichte sein drittes Rekordjahr in Folge, was die zunehmende Relevanz des Portfolios und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells unterstreicht
    • CEO Jens Amail betonte die Investitionen in die Softwareplattform, insbesondere in KI-Funktionen, sowie die positive Zukunftsaussicht
    • Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,02 % im Plus.


    SNP Schneider-Neureither & Partner

    +1,02 %
    -1,01 %
    +2,22 %
    +6,53 %
    +22,73 %
    +184,73 %
    +38,34 %
    +240,81 %
    +256,66 %
    ISIN:DE0007203705WKN:720370





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SNP Schneider-Neureither & Partner: Wachstum 2025 – drittes Rekordjahr in Folge SNP setzt seinen Erfolgskurs fort: 2025 glänzt das Unternehmen mit starkem Wachstum, Rekordergebnissen und einem ausgebauten, zukunftsorientierten Software- und KI-Portfolio.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     