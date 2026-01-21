SNP Schneider-Neureither & Partner: Wachstum 2025 – drittes Rekordjahr in Folge
SNP setzt seinen Erfolgskurs fort: 2025 glänzt das Unternehmen mit starkem Wachstum, Rekordergebnissen und einem ausgebauten, zukunftsorientierten Software- und KI-Portfolio.
- SNP verzeichnete im Jahr 2025 ein vorläufiges Umsatzwachstum von 16 % auf ca. 296 Mio. € und übertraf damit die Prognose von 280 bis 295 Mio. €
- Der Auftragseingang stieg um 11 % auf rund 345 Mio. €, was zu einer Book-to-Bill-Ratio von über eins führte
- Das EBIT erhöhte sich um 64 % auf ca. 47 Mio. €, die EBIT-Marge stieg auf etwa 16 %
- Das Unternehmen erreichte sein drittes Rekordjahr in Folge, was die zunehmende Relevanz des Portfolios und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells unterstreicht
- CEO Jens Amail betonte die Investitionen in die Softwareplattform, insbesondere in KI-Funktionen, sowie die positive Zukunftsaussicht
- Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht
