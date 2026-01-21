    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    Klar erholt - Hoffnung auf Grönland-Lösung

    • Trump beruhigt Anleger mit Grönland-Aussagen.
    • Keine Strafzölle gegen acht europäische Länder geplant.
    • US-Börsen erholen sich nach Trump-Rede in Davos.
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Klar erholt - Hoffnung auf Grönland-Lösung
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Donald Trump hat am Mittwoch den Aktien-Anlegern mit Aussagen zur Grönland-Frage im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos keine Pause gegönnt, die Gemüter aber beruhigt. Ausschlaggebend für die letztlich deutlichen Kursgewinne an den New Yorker Börsen war die Nachricht, dass es keine Strafzölle gegen acht europäische Länder einschließlich Deutschland zum 1. Februar geben soll, die der US-Präsident am vergangenen Wochenende wegen des Streits um Grönland angedroht hatte.

    Zur Begründung verwies Trump auf der Plattform Truth Social darauf, dass basierend auf einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei. Was genau darin stehen soll, blieb zunächst unklar. Es soll aber weitere Gespräche geben, wie Rutte mitteilte.

    Zuvor hatte der US-Präsident in seiner Rede in Davos bereits Gewalt in der Grönland-Frage ausgeschlossen, an seinem Plan aber erst einmal festgehalten, die zu Dänemark zählende Insel aus Gründen der nationalen Sicherheit und zum Schutz der Welt übernehmen zu wollen.

    Nach ihren deutlichen Vortagesverlusten gingen die US-Börsen unter dem Eindruck der Trump-Aussagen auf Erholungskurs. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum Handelsschluss 1,21 Prozent auf 49.077,23 Punkte. Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 verbuchte ein Plus von 1,36 Prozent auf 25.326,58 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,16 Prozent auf 6.875,62 Zähler hinauf.

    Marktteilnehmer in New York dürften nach einem nervenaufreibenden Tag somit beruhigt in den Feierabend gegen - und es womöglich so sehen wie der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen: "Der Tag endet besser, als er begonnen hat", sagte der Minister dem dänischen Rundfunk. "Zwei Dinge nehme ich aus Davos mit: Dass Trump sagt, dass er Grönland nicht angreift (...) und dass der Zoll-Krieg auf Standby ist. Das ist positiv."

    Neben Trump in Davos setzten am Aktienmarkt einige Unternehmen mit Quartalszahlen am Mittwoch Akzente. Der Streamingdienst Netflix enttäuschte die Anleger, die Papiere verloren 2,2 Prozent.

    Im Dow gewannen die Aktien des Versicherers Travelers nach Jahreszahlen 1,1 Prozent. Knapp im Minus schlossen die Anteile von Johnson & Johnson . Der Pharma- und Konsumgüterhersteller überzeugte mit Geschäftszahlen und Ausblick. Händler verwiesen allerdings auf eine ungünstige Entwicklung in einem Rechtsstreit als Belastungsfaktor. Die Aktien waren zudem in den vergangenen Monaten stark gelaufen.

    Halbleiter-Aktien waren besonders gefragt. Nvidia -Chef Jensen Huang sagte, in der Branche seien weitere Ausgaben in Billionen-Höhe für Computing-Infrastruktur notwendig. Nvidia gewannen 2,9 Prozent. Intel setzten auf dem höchsten Stand seit vier Jahren ihre Rally mit einem Plus von 11,7 Prozent fort. Am Donnerstag legt das Unternehmen nach US-Börsenschluss Zahlen für das vierte Quartal 2025 vor.

    Für die Anteile von Halliburton ging es um gut 4 Prozent nach oben, nachdem der Ölindustrie-Dienstleister für das vierte Quartal mit seinem Gewinn die Analystenschätzungen übertroffen hatte. US-Öl-Dienstleister gelten als Profiteure des Wiederaufbaus der venezolanischen Öl-Industrie. Neben Halliburton verzeichneten am Mittwoch auch SLB und Baker Hughes Kurszuwächse./ajx/he

     

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 28,58 auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 22:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -12,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 309,87 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +36,80 %/+83,31 % bedeutet.




    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
