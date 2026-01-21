Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,203 Millionen Token erreicht haben und die gesamten Kryptobestände sowie die gesamten Barmittel 14,5 Milliarden US-Dollar betragen

Der gestakte ETH-Bestand von Bitmine beträgt 1 838 003 und die MAVAN-Staking-Lösung liegt auf Kurs für den Start im 1. Quartal 2026

Die Aktionäre stimmen bei allen Vorschlägen mit JA, wobei 81 % der stimmberechtigten Aktien auf Vorschlag Nr. 2 entfallen.

Bitmine hält nun 3,48 % des ETH-Token-Angebots und hat in nur 6 Monaten fast 70 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Bitmine kündigte kürzlich eine Investition von 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries an

Bitmines Krypto- + Gesamtbarmittel- + „Moonshots"-Bestände belaufen sich insgesamt auf 14,5 Milliarden US-Dollar, darunter 4,203 Millionen ETH-Token, Gesamtbarmittel in Höhe von 979 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände.

Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

Bitmine ist in den USA die 60. meistgehandelte Aktie und wird mit einem Handelsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar pro Tag gehandelt (5-Tage-Durchschnitt).

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie dem Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu fördern, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

LAS VEGAS, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Aufstockung von Kryptobeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Krypto- + Gesamtbarmittel- + „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar belaufen.

Mit Stand vom 19. Januar, 17:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptobestände des Unternehmens aus 4 203 036 ETH zu 3.211 US-Dollar je ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC) und einer Beteiligung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Gesamtbarmittel in Höhe von 979 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,48 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.