    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,203 Millionen Token erreicht haben und die gesamten Kryptobestände sowie die gesamten Barmittel 14,5 Milliarden US-Dollar betragen

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,203 Millionen Token erreicht haben und die gesamten Kryptobestände sowie die gesamten Barmittel 14,5 Milliarden US-Dollar betragen
    Foto: adobe.stock.com

    Die Aktionäre stimmen bei allen Vorschlägen mit JA, wobei 81 % der stimmberechtigten Aktien auf Vorschlag Nr. 2 entfallen.

    Der gestakte ETH-Bestand von Bitmine beträgt 1 838 003 und die MAVAN-Staking-Lösung liegt auf Kurs für den Start im 1. Quartal 2026

    Bitmine hält nun 3,48 % des ETH-Token-Angebots und hat in nur 6 Monaten fast 70 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

    Bitmine kündigte kürzlich eine Investition von 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries an

    Bitmines Krypto- + Gesamtbarmittel- + „Moonshots"-Bestände belaufen sich insgesamt auf 14,5 Milliarden US-Dollar, darunter 4,203 Millionen ETH-Token, Gesamtbarmittel in Höhe von 979 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände.

    Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

    Bitmine ist in den USA die 60. meistgehandelte Aktie und wird mit einem Handelsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar pro Tag gehandelt (5-Tage-Durchschnitt).

    Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie dem Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu fördern, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

    LAS VEGAS, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Aufstockung von Kryptobeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Krypto- + Gesamtbarmittel- + „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar belaufen.

    BitMine Immersion Technologies (BMNR)

    Mit Stand vom 19. Januar, 17:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptobestände des Unternehmens aus 4 203 036 ETH zu 3.211 US-Dollar je ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC) und einer Beteiligung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Gesamtbarmittel in Höhe von 979 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,48 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,203 Millionen Token erreicht haben und die gesamten Kryptobestände sowie die gesamten Barmittel 14,5 Milliarden US-Dollar betragen Die Aktionäre stimmen bei allen Vorschlägen mit JA, wobei 81 % der stimmberechtigten Aktien auf Vorschlag Nr. 2 entfallen. Der gestakte ETH-Bestand von Bitmine beträgt 1 838 003 und die MAVAN-Staking-Lösung liegt auf Kurs für den Start im 1. Quartal …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     