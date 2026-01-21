JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach am Mittwoch von einer angenehmen Überraschung bei den Kennzahlen für den freien Barmittelfluss, die der Autobauer bereits vor den Jahreszahlen veröffentlichte./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 102,0EUR auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
