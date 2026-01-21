    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDXC Technology Company AktievorwärtsNachrichten zu DXC Technology Company
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    DXC geht Partnerschaft mit Ripple ein, um globale Banken mit skalierbaren Lösungen für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungen zu unterstützen

    DXC geht Partnerschaft mit Ripple ein, um globale Banken mit skalierbaren Lösungen für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungen zu unterstützen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • DXC integriert die institutionelle Blockchain-Technologie von Ripple in seine Kernbankplattform Hogan, die weltweit Einlagen in Höhe von 5 Billionen US-Dollar und 300 Millionen Konten unterstützt
    • Die Zusammenarbeit ermöglicht es Finanzinstituten, bestehende Finanzsysteme mit Blockchain-basierten Unternehmenslösungen zu verbinden, ohne die Kerninfrastruktur des Bankwesens zu beeinträchtigen

    ASHBURN, Virginia, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Ripple bekannt, einem Finanztechnologieunternehmen, das Kryptolösungen für Unternehmen anbietet, um Banken dabei zu unterstützen, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungsfunktionen nahtlos auf Unternehmensebene einzuführen.

    DXC Partners with Ripple to Empower Global Banks with Scalable Digital Asset Custody and Payments

    Da regulierte Finanzinstitute sich in einer Zeit exponentieller Veränderungen befinden, hängt die Einführung digitaler Vermögenswerte von einer zugänglichen, sicheren Blockchain-Infrastruktur ab.  Durch diese Zusammenarbeit ermöglichen DXC und Ripple Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen einen nahtlosen Zugang zu Technologien für digitale Vermögenswerte und schlagen damit eine Brücke zwischen alten Finanzsystemen und On-Chain-Finanzdienstleistungen.  Die Lösung ermöglicht programmierbare Zahlungen sowie die Tokenisierung, Verwahrung und Übertragung digitaler Vermögenswerte, sodass Institutionen regulierte Anwendungsfälle für digitale Vermögenswerte bereitstellen können, ohne ihre geschäftskritischen Kernbankensysteme zu beeinträchtigen.

    Unter Nutzung der Kernbankplattform Hogan von DXC, die weltweit mehr als 300 Millionen Einlagenkonten und über 5 Billionen US-Dollar an Einlagen verwaltet, integriert die Initiative die Technologie von Ripple für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungen in groß angelegte Bankumgebungen und bietet Hogan-Kunden einen optimierten Weg zur Bereitstellung digitaler Verwahrungs- und Zahlungsfunktionen.

    „Damit digitale Vermögenswerte in den finanziellen Mainstream Einzug halten können, benötigen Institutionen sichere Verwahrungs- und nahtlose Zahlungsfunktionen", sagte Sandeep Bhanote, Global Head und General Manager of Financial Services bei DXC. „Unsere Zusammenarbeit mit Ripple vereint diese Funktionen auf eine Weise, die es Banken ermöglicht, sich am Ökosystem digitaler Vermögenswerte zu beteiligen, ohne ihre Kernsysteme zu ändern, und traditionelle Konten, Wallets und dezentrale Plattformen auf Unternehmensebene miteinander zu verbinden."

    Seite 1 von 3 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DXC geht Partnerschaft mit Ripple ein, um globale Banken mit skalierbaren Lösungen für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungen zu unterstützen DXC integriert die institutionelle Blockchain-Technologie von Ripple in seine Kernbankplattform Hogan, die weltweit Einlagen in Höhe von 5 Billionen US-Dollar und 300 Millionen Konten unterstütztDie Zusammenarbeit ermöglicht es Finanzinstituten, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     