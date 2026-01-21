DXC geht Partnerschaft mit Ripple ein, um globale Banken mit skalierbaren Lösungen für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungen zu unterstützen

DXC integriert die institutionelle Blockchain-Technologie von Ripple in seine Kernbankplattform Hogan, die weltweit Einlagen in Höhe von 5 Billionen US-Dollar und 300 Millionen Konten unterstützt

Die Zusammenarbeit ermöglicht es Finanzinstituten, bestehende Finanzsysteme mit Blockchain-basierten Unternehmenslösungen zu verbinden, ohne die Kerninfrastruktur des Bankwesens zu beeinträchtigen

ASHBURN, Virginia, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Ripple bekannt, einem Finanztechnologieunternehmen, das Kryptolösungen für Unternehmen anbietet, um Banken dabei zu unterstützen, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungsfunktionen nahtlos auf Unternehmensebene einzuführen.

Da regulierte Finanzinstitute sich in einer Zeit exponentieller Veränderungen befinden, hängt die Einführung digitaler Vermögenswerte von einer zugänglichen, sicheren Blockchain-Infrastruktur ab. Durch diese Zusammenarbeit ermöglichen DXC und Ripple Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen einen nahtlosen Zugang zu Technologien für digitale Vermögenswerte und schlagen damit eine Brücke zwischen alten Finanzsystemen und On-Chain-Finanzdienstleistungen. Die Lösung ermöglicht programmierbare Zahlungen sowie die Tokenisierung, Verwahrung und Übertragung digitaler Vermögenswerte, sodass Institutionen regulierte Anwendungsfälle für digitale Vermögenswerte bereitstellen können, ohne ihre geschäftskritischen Kernbankensysteme zu beeinträchtigen.

Unter Nutzung der Kernbankplattform Hogan von DXC, die weltweit mehr als 300 Millionen Einlagenkonten und über 5 Billionen US-Dollar an Einlagen verwaltet, integriert die Initiative die Technologie von Ripple für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungen in groß angelegte Bankumgebungen und bietet Hogan-Kunden einen optimierten Weg zur Bereitstellung digitaler Verwahrungs- und Zahlungsfunktionen.

„Damit digitale Vermögenswerte in den finanziellen Mainstream Einzug halten können, benötigen Institutionen sichere Verwahrungs- und nahtlose Zahlungsfunktionen", sagte Sandeep Bhanote, Global Head und General Manager of Financial Services bei DXC. „Unsere Zusammenarbeit mit Ripple vereint diese Funktionen auf eine Weise, die es Banken ermöglicht, sich am Ökosystem digitaler Vermögenswerte zu beteiligen, ohne ihre Kernsysteme zu ändern, und traditionelle Konten, Wallets und dezentrale Plattformen auf Unternehmensebene miteinander zu verbinden."