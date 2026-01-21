ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro
- JPMorgan stuft Volkswagen auf "Neutral" ein.
- Kursziel für Volkswagen liegt bei 110 Euro.
- Positive Überraschung beim freien Barmittelfluss.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach am Mittwoch von einer angenehmen Überraschung bei den Kennzahlen für den freien Barmittelfluss, die der Autobauer bereits vor den Jahreszahlen veröffentlichte./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 102,0 auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,03 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -6,84 %/+37,29 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 110 Euro
