JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 102,0 auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,03 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -6,84 %/+37,29 % bedeutet.