    Wirtschaft

    AfD will eigenen Radiosender starten

    Foto: AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD prüft, einen eigenen Radiosender in Deutschland zu starten. Der Parteispitze soll zeitnah ein Konzept vorgelegt und darüber beraten werden. Als Vorbild soll der jüngst gestartete Webradio-Sender "Austria First" der österreichischen FPÖ dienen.

    Ein Parteisprecher sagte der "Bild" (Donnerstagausgabe): "Die AfD verfolgt das Projekt der FPÖ mit großem Interesse und tauscht sich mit den Initiatoren aus. Konzepte zu ähnlichen Projekten werden aktuell erarbeitet. Aktuell noch mit offenem Ausgang."

    "Austria First" sendet seit dem 17. Januar. Das Programm besteht vorwiegend aus Musik, Nachrichten und politischen Einschätzungen von FPÖ-Politikern.


    Verfasst von Redaktion dts
