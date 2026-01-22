    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNIPPON EXPRESS HOLDINGS AktievorwärtsNachrichten zu NIPPON EXPRESS HOLDINGS
    NX Group präsentiert neuen globalen Markenfilm „Moving India Forward", der die Dynamik des indischen Marktes darstellt

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    - Die „Zukunftsorientierung" der World NX Group, die sich in ihrer Unterstützung für die Weiterentwicklung der Halbleiter- und Automobilindustrie manifestiert, wird deutlich -

    TOKIO, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat einen neuen globalen Markenfilm mit dem Titel „Moving India Forward" veröffentlicht, der sich auf den schnell wachsenden indischen Markt konzentriert. Der Film ist seit dem 15. Januar auf der Website des Unternehmens verfügbar und wird derzeit in globalen Medien ausgestrahlt.

    Logo: https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link 

    Szene aus dem neuen Markenfilm „Moving India Forward": https://drive.google.com/file/d/1FDdorvqKqluJcAeh2RzTwjkfl_0xIDKQ/view?usp=drive_link 

    - Hintergrund der Produktion: Indien als globales Kraftzentrum

    Indien entwickelt sich rasch zu einer neuen globalen Wirtschaftsmacht, und die NX Group betrachtet den indischen Markt als den wichtigsten Standort für die Verwirklichung ihrer langfristigen Vision, „ein Logistikunternehmen mit starker Präsenz auf dem globalen Markt" zu werden.

    Der Film veranschaulicht, wie die NX Group die Grenzen eines einfachen Logistikunternehmens überschritten hat und nun als dynamischer „strategischer Partner" die Entwicklung der sozialen Infrastruktur im modernen Indien vorantreibt, das Tradition und Innovation vereint.

    - Highlights des neuen Markenfilms

    1. Logistik unterstützt die Entwicklung der indischen Industrie

    Die Industriestruktur Indiens verzeichnet rasante Fortschritte, angetrieben durch den Aufstieg der Halbleiterindustrie und die Expansion des E-Commerce. Der Film veranschaulicht, wie die globale Qualität der NX Group – einschließlich präziser Gerätehandhabung und intelligenter Logistik – die Entwicklung der indischen Industrie unterstützt.

    Bild 1: https://drive.google.com/file/d/11bofzBIzg2u3FZ_0SePiObL36vQmo2IW/view?usp=drive_link 

    2. Schienenverkehr: Lebensader der Automobilindustrie

    Der Film veranschaulicht auf dynamische Weise den Schienenverkehr, der das umfangreiche Netzwerk der Gruppe in ganz Indien verbindet, und unterstreicht das Engagement der Gruppe, die Lieferketten der Automobilindustrie zu stärken, indem sie den Lkw-Transport durch den Einsatz verschiedener Verkehrsträger ergänzt, um eine umweltfreundliche Verkehrsverlagerung zu erreichen.

    Bild 2: https://drive.google.com/file/d/1gCIgJjvzfrcSu94EDXuVI7NmghgxOSN0/view?usp=drive_link 

    3. Der Geist von „We Find the Way"

    Der Film kontrastiert die pulsierenden Landschaften Indiens mit den ausgefeilten Logistiklösungen der NX Group und stellt die Unternehmensbotschaft "Wir finden den Weg" als Ausdruck der Entschlossenheit der Gruppe dar, Lösungen für alle noch so schwierigen Herausforderungen zu finden. 

    Bild 3: https://drive.google.com/file/d/10SHoWIBl434hcxZ0iL81r_2TCzAOXrXO/view?usp=drive_link 

    Der neue Markenfilm ist in drei Sprachen erhältlich: Englisch, Japanisch und Chinesisch. Jeder kann es auf der offiziellen Website des Unternehmens sowie auf den offiziellen YouTube- und LinkedIn-Konten ansehen. Er wird auch weltweit in CNN-Programmen und -Werbespots ausgestrahlt werden. Bitte schauen Sie sich ihn an.

    Die NX Group wird weiterhin Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften durch Logistik verbinden und zur globalen sozialen Entwicklung beitragen, um die Wünsche ihrer Kunden nach einer neuen Zukunft zu verwirklichen.

    Überblick über „Moving India Forward"

    Titel: „Moving India Forward"

    Erscheinungsdatum: 15. Januar 2026

    Formate: Vollständige Länge (1 Minute), Kurzform (15 Sekunden)

    Verfügbare Sprachen: Englisch, Japanisch, Chinesisch

    Öffentlich zugängliche Medien:

    Offizielle Website: https://www.nipponexpress-holdings.com/en/?_langEN 

    YouTube: https://www.youtube.com/@nittsu 

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/ 

    Informationen zur NX Group: https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link 

    Offizielle Website der NX Group: https://www.nipponexpress.com/ 

    Offizielles LinkedIn-Konto der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nx-group-prasentiert-neuen-globalen-markenfilm-moving-india-forward-der-die-dynamik-des-indischen-marktes-darstellt-302667442.html





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
