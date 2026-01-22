    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Unbox Robotics sichert sich 28 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierung unter der Führung von ICICI Venture

    Das Unternehmen wird die Mittel verwenden, um die Führungs- und Ingenieurteams zu stärken, die Produktentwicklung zu beschleunigen sowie die Marktpräsenz in Indien und weltweit zu erweitern.
     Das Unternehmen hat im Rahmen der Transaktion außerdem durch sein ESOP-Programm bedeutende Liquidität für die Beschäftigten geschaffen.

    PUNE, Indien, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Unbox Robotics, ein führendes Unternehmen im Bereich der Lieferketten-Robotik, gab heute bekannt, sich in einer Serie-B-Finanzierungsrunde, die von ICICI Venture und Redstart Labs (Infoedge), mit Co-Investitionen von F-Prime, 3one4 Capital, Navam Capital, Force Ventures und anderen bestehenden Investoren angeführt wurde, 28 Mio. US-Dollar (243 Mio. INR) gesichert zu haben. Diese Finanzierungsrunde, die eine Mischung aus Primär- und Sekundärkapital umfasst, wird zur Stärkung der Führungs- und Ingenieurteams, zur Beschleunigung der Entwicklung neuer Produkte sowie zur Ausweitung der Marktpräsenz in Indien und ausgewählten internationalen Märkten eingesetzt.

    Rohit Pitale, Chief Growth & Product Officer, Pramod Ghadge, Co-Founder & Chief Executive Officer, Shahid Memon, Co-Founder & Chief Technology and Operations Officer

    Diese Kapitalbeschaffung stellt einen wichtigen Schritt für Unbox Robotics dar, da das Unternehmen seine Mission, Lager- und Logistikprozesse durch intelligente Robotik und Automatisierung zu verändern, weiter vorantreibt. Im Rahmen der Transaktion schuf das Unternehmen über sein ESOP-Programm auch bedeutungsvolle Liquidität für Beschäftigte.

    Unbox Robotics wurde mit der Vision gegründet, die Intralogistik durch intelligente Automatisierung zu transformieren. Das Unternehmen entwickelt und implementiert modulare Robotersysteme, die eine schnellere, skalierbare sowie effizientere Auftragsabwicklung für Unternehmen ermöglichen. Die Plattform von Unbox Robotics kombiniert firmeneigene Software für Schwarmintelligenz mit modularer 3D-Robotersortierhardware, die großen Roboterflotten ermöglicht, sich dynamisch zu koordinieren und den Durchsatz mit minimaler fest installierter Infrastruktur zu steigern.

    Das Unternehmen hat einen wachsenden Kundenstamm in Europa, den Vereinigten Staaten sowie in Indien aufgebaut und unterstützt globale E-Commerce-, Einzelhandels- sowie Drittlogistikunternehmen. Die Unterstützung durch ICICI Venture ist eine eindeutige Bestätigigung für die Technologie von Unbox Robotics, die Kundenbindung sowie die langfristige Vision. ICICI Venture bringt umfassende institutionelle Expertise, starke Governance-Kompetenz sowie eine gemeinsame Überzeugung von der Bedeutung von Automatisierung für skalierbare, effiziente Lieferketten mit und ist damit ein idealer Partner für die nächste Wachstumsphase von Unbox Robotics.

