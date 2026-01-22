Montran baut seine globale Präsenz mit einem neuen Büro für den Nahen Osten und Nordafrika in Dubai aus

Das Büro in Dubai wird als regionale Drehscheibe für Infrastrukturprojekte und Kundenpartnerschaften im Golf-Kooperationsrat (GCC) sowie in der gesamten MENA-Region dienen. Strategisch in einem der dynamischsten Finanzzentren der Welt gelegen, unterstützt das Büro Zentralbanken, Finanzinstitute und Marktinfrastrukturen mit Montrons vollständigem Lösungsspektrum, darunter Instant Payments Systems (IPS), Real-Time Gross Settlement (RTGS), Post Trade Platform (PTP) und Virtual Account Management (VAM).

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Montran, der weltweit führende Anbieter von Finanzinfrastruktur- und Zahlungslösungen, gab heute die Eröffnung seines neuen Regionalbüros für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) bekannt, das seinen Sitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, hat. Mit dem Ausbau treibt Montran sein globales Wachstum weiter voran und bekräftigt sein langfristiges Engagement, Finanzökosysteme durch Innovation, Widerstandsfähigkeit und Interoperabilität zu stärken.

„Die Eröffnung unseres MENA-Büros in Dubai ist mehr als nur geografisches Wachstum – sie spiegelt unser Ziel wider, die Welt finanziell zu verbinden", sagte Alexander Esca, Geschäftsführer von Montran. „Seit Jahrzehnten pflegen wir vertrauensvolle Partnerschaften mit Finanzinstituten in der Region. Mit einer eigenen Präsenz vor Ort bauen wir unsere Unterstützung für die digitalen Transformationsinitiativen unserer Kunden weiter aus und liefern die Infrastruktur für inklusive Echtzeit-Ökonomien."

Das neue Büro knüpft an Montrons starke Präsenz in Afrika, Europa, Asien, Nord- sowie Südamerika an und passt zum dezentralen Betriebsmodell sowie zum kundenorientierten Ansatz des Unternehmens. Mit Teams, die bereits an regionalen Projekten im GCC, in Nordafrika und im Levante-Raum arbeiten, ermöglicht das Büro in Dubai eine schnellere Umsetzung, mehr lokales Know-how und eine engere Zusammenarbeit mit Partnern und Regulierungsbehörden.

„Der Nahe Osten tritt in eine neue Phase der Modernisierung des Finanzwesens ein", sagte Matt Walsh, Geschäftsleiter, Montran MENA. „Von Instant Payments bis zur Modernisierung der Kapitalmärkte wird unsere Drehscheibe in Dubai eine zentrale Rolle dabei spielen, Institute beim Übergang zur nächsten Generation interoperabler, sicherer und effizienter Finanzsysteme zu unterstützen."

