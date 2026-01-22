    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRE Royalties AktievorwärtsNachrichten zu RE Royalties
    Gewinner des KI-Booms! RE Royalties Aktie springt an und bietet über 10 % Dividendenrendite!

    Gewinner des KI-Booms! RE Royalties Aktie springt an und bietet über 10 % Dividendenrendite!

    Gewinner des KI-Booms! RE Royalties Aktie springt an und bietet über 10 % Dividendenrendite!
    Foto: esg-aktien.de
    Endlich ist der Knoten bei dieser Aktie geplatzt. Mehrfach hatten wir in den vergangenen Monaten auf den Nachholbedarf bei RE Royalties hingewiesen. Das Unternehmen überzeugt durch ein diversifiziertes Geschäftsmodell im Bereich der Erneuerbaren Energien. Dabei befindet sich ein großer Teil der Aktivitäten in den USA. Durch den KI-Boom müssen dort allein in den kommenden zwei Jahren Energieproduktionskapazitäten neu ans Netz gehen, die mehr als der Hälfte des gesamten deutschen Stromverbrauchs entsprechen. Davon sollte auch RE Royalties profitieren. Und wem das noch nicht zum Kauf der Aktie reicht: Die Dividendenrendite liegt derzeit über 10 %.

    Verfasst von ESG Aktien
    Gewinner des KI-Booms! RE Royalties Aktie springt an und bietet über 10 % Dividendenrendite! Endlich ist der Knoten bei dieser Aktie geplatzt. Mehrfach hatten wir in den vergangenen Monaten auf den Nachholbedarf bei RE Royalties hingewiesen. Das Unternehmen überzeugt durch ein diversifiziertes Geschäftsmodell im Bereich der Erneuerbaren …
