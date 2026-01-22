    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Wadephul in Äthiopien - Besuch bei Afrikanischer Union

    • Wadephul setzt Afrika-Reise in Äthiopien fort.
    • Gespräche mit Gedion Timothewos und AU-Vorsitzendem.
    • Fokus auf Sudan-Konflikt und AU-Ziele für Frieden.
    Foto: Siarhei - 356130783

    ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seine zweitägige Afrika-Reise an diesem Donnerstag in Äthiopien fort. In der Hauptstadt Addis Abeba plant der CDU-Politiker unter anderem ein Gespräch mit seinem Kollegen Gedion Timothewos. Zudem ist ein Besuch der in der Stadt angesiedelten Zentrale der Afrikanischen Union (AU) sowie ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der AU-Kommission, dem ehemaligen dschibutischen Außenminister Mahmoud Ali Youssouf, geplant.

    Dabei dürfte es auch um den seit April 2023 andauernden Krieg im Sudan gehen. Die Vereinten Nationen stufen den Konflikt, in dem sich die sudanesische Armee und die Miliz Rapid Support Forces (RSF) gegenüberstehen, als größte humanitäre Krise der Welt ein.

    Zentrale Ziele der AU sind Frieden, Sicherheit, Entwicklung, Demokratisierung und der Schutz der Menschenrechte. So ist es in der AU-Agenda 2063 festgehalten. Bei Kriegsverbrechen oder Genoziden hat die Organisation ein Interventionsrecht. Die Regionalorganisation umfasst alle 54 afrikanischen Staaten und Westsahara. Gegründet wurde die AU 2002, um die politische und wirtschaftliche Integration Afrikas voranzutreiben. Im September 2023 wurde die Organisation als vollwertiges Mitglied in die G20-Runde der führenden Wirtschaftsmächte aufgenommen.

    ## Berichtigung
    - der Story ("Wadephul in Äthiopien - Besuch bei Afrikanischer

    Union"). Der im 1. Absatz genannte Vorsitzende der AU-Kommission,

    Youssouf, ist ehemaliger, nicht amtierender Außenminister von

    Dschibuti./bk/DP/he






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
