Wadephul in Äthiopien - Besuch bei Afrikanischer Union

ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seine zweitägige Afrika-Reise an diesem Donnerstag in Äthiopien fort. In der Hauptstadt Addis Abeba plant der CDU-Politiker unter anderem ein Gespräch mit seinem Kollegen Gedion Timothewos. Zudem ist ein Besuch der in der Stadt angesiedelten Zentrale der Afrikanischen Union (AU) sowie ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der AU-Kommission, dem ehemaligen dschibutischen Außenminister Mahmoud Ali Youssouf, geplant.

Dabei dürfte es auch um den seit April 2023 andauernden Krieg im Sudan gehen. Die Vereinten Nationen stufen den Konflikt, in dem sich die sudanesische Armee und die Miliz Rapid Support Forces (RSF) gegenüberstehen, als größte humanitäre Krise der Welt ein.