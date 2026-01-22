    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DAVOS/Merz redet

    Wie antwortet er auf Trump?

    DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in Davos vorgelegt und seinen Anspruch auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland bekräftigt. Wie reagiert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) darauf, wenn er am Donnerstag (9.30 Uhr) beim Weltwirtschaftsforum ans Rednerpult tritt?

    Bisher hat der Kanzler sich darum bemüht, eine Eskalation des Konflikts und eine direkte Konfrontation mit Trump zu vermeiden. Man wolle als Europäer "besonnen und auch angemessen" auf "solche Herausforderungen" reagieren, hatte er vor seiner Abreise gesagt.

    Kaliforniens Gouverneur empfahl Europäern Knieschoner

    An der Zurückhaltung vieler Europäer gab es in Davos aber auch Kritik, die am deutlichsten vom kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom formuliert wurde. "Ich hätte einen Haufen Knieschoner mitbringen sollen für die ganzen Staatenlenker", sagte er in einem Fernsehinterview.

    Merz bekam keinen Gesprächstermin bei Trump

    Zu dem von Merz erhofften Treffen mit Trump war es am Mittwoch in Davos nicht gekommen. Von deutscher Seite wurde das mit der verspäteten Ankunft des US-Präsidenten begründet. Trump hatte allerdings am Mittwoch Zeit für Treffen mit den Präsidenten Ägyptens und der Schweiz, weitere Termine waren mit Staats- und Regierungschefs Belgiens und Polens geplant.

    Von Davos geht es weiter nach Brüssel

    Merz reist nach seiner Rede zum EU-Gipfel nach Brüssel weiter, bei dem es um den Grönland-Konflikt und die neuen Zolldrohungen Trumps gegen einzelne EU-Staaten gehen wird. Während der von Trump geplanten Gründungszeremonie für seinen "Friedensrat" wird der Kanzler voraussichtlich schon dorthin unterwegs sein./mfi/DP/he






