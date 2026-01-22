    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUMI STELLT DIE NÄCHSTE GENERATION DER TUMI ALPHA KOLLEKTION MIT KAMPAGNEN MIT LANDO NORRIS UND WEI DAXUN VOR

    TUMI STELLT DIE NÄCHSTE GENERATION DER TUMI ALPHA KOLLEKTION MIT KAMPAGNEN MIT LANDO NORRIS UND WEI DAXUN VOR
    Foto: Meta Platforms

    Der globale Markenbotschafter Lando Norris und der Markenbotschafter für den asiatisch-pazifischen Raum, Wei Daxun, bereiten sich auf die Einführung der neuesten Entwicklung von TUMI Alpha vor.

    NEW YORK, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Heute stellt die internationale Reise-, Lifestyle- und Accessoire-Marke TUMI die nächste Generation der Alpha-Kollektion vor, die durch individuelle Kampagnen mit dem Formel-1-Weltmeister und globalen Markenbotschafter Lando Norris und dem asiatisch-pazifischen Markenbotschafter und Schauspieler Wei Daxun zum Leben erweckt wird. Gemeinsam verkörpern sie eine neu interpretierte Ausdruckskraft von Alpha: schlank, präzise und bewusst zurückhaltend – geschaffen für moderne Bewegung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    654,80€
    Basispreis
    4,54
    Ask
    × 11,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    573,27€
    Basispreis
    4,45
    Ask
    × 11,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Lando Norris pictured with the Alpha Double Expansion Duffel in Black.

    Die globale Kampagne, bei der Alice Schillaci Regie führte und die Reto Schmid fotografierte, zeigt Norris in einer filmischen, spannungsgeladenen Erzählung. Die visuelle Darstellung eines Mannes, der sich auf eine Mission vorbereitet, orientiert sich an der klassischen Action-Geschichte, die sich durch Präzision, Fokus und Absicht auszeichnet.

    „Wenn Sie sich auf etwas Wichtiges vorbereiten, wollen Sie keine Ablenkungen – alles soll exakt so funktionieren, wie es soll", sagt Norris.
    „Ob auf der Rennstrecke oder unterwegs: Es geht darum, bereit zu sein. Alpha fühlt sich genau für diese Haltung gemacht an."

    Diese Sensibilität setzt sich auch in der Kampagne mit dem Markenbotschafter für den asiatisch-pazifischen Raum Wei Daxun fort. Unter der Regie von David Pun und fotografiert von GK (国琨) bewegt sich Daxun in der Kampagne durch schlichte, moderne Räume und hebt die klaren Linien, die fließenden Bewegungen und das raffinierte Design von Alpha hervor.

    „Alpha ist mit echter Intention gestaltet – Sie spüren es in den Materialien, in der Balance, darin, wie sich die Kollektion mit Ihnen bewegt. Es ist ein Produkt, dem ich vertraue. Egal, wohin mich der Tag führt", sagt Daxun.

    „Alpha steht für einen Entwurf moderner Bewegung", sagt Victor Sanz, Global Creative Director bei TUMI. „Hier setzen wir neu an und denken Performance konsequent weiter. Wir analysieren, wie Menschen sich bewegen, was sie mitnehmen – und wie Design sie auf dieser Reise optimal unterstützt."

    Sowohl Lando Norris als auch Wei Daxun repräsentieren diese nächste Generation. Alpha wurde nicht nur entwickelt, um mit ihnen Schritt zu halten, sondern auch, um mit ihnen mitzuhalten.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TUMI STELLT DIE NÄCHSTE GENERATION DER TUMI ALPHA KOLLEKTION MIT KAMPAGNEN MIT LANDO NORRIS UND WEI DAXUN VOR Der globale Markenbotschafter Lando Norris und der Markenbotschafter für den asiatisch-pazifischen Raum, Wei Daxun, bereiten sich auf die Einführung der neuesten Entwicklung von TUMI Alpha vor. NEW YORK, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ - Heute stellt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     