TUMI STELLT DIE NÄCHSTE GENERATION DER TUMI ALPHA KOLLEKTION MIT KAMPAGNEN MIT LANDO NORRIS UND WEI DAXUN VOR

NEW YORK, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Heute stellt die internationale Reise-, Lifestyle- und Accessoire-Marke TUMI die nächste Generation der Alpha-Kollektion vor, die durch individuelle Kampagnen mit dem Formel-1-Weltmeister und globalen Markenbotschafter Lando Norris und dem asiatisch-pazifischen Markenbotschafter und Schauspieler Wei Daxun zum Leben erweckt wird. Gemeinsam verkörpern sie eine neu interpretierte Ausdruckskraft von Alpha: schlank, präzise und bewusst zurückhaltend – geschaffen für moderne Bewegung.

Der globale Markenbotschafter Lando Norris und der Markenbotschafter für den asiatisch-pazifischen Raum, Wei Daxun, bereiten sich auf die Einführung der neuesten Entwicklung von TUMI Alpha vor.

Die globale Kampagne, bei der Alice Schillaci Regie führte und die Reto Schmid fotografierte, zeigt Norris in einer filmischen, spannungsgeladenen Erzählung. Die visuelle Darstellung eines Mannes, der sich auf eine Mission vorbereitet, orientiert sich an der klassischen Action-Geschichte, die sich durch Präzision, Fokus und Absicht auszeichnet.

„Wenn Sie sich auf etwas Wichtiges vorbereiten, wollen Sie keine Ablenkungen – alles soll exakt so funktionieren, wie es soll", sagt Norris.

„Ob auf der Rennstrecke oder unterwegs: Es geht darum, bereit zu sein. Alpha fühlt sich genau für diese Haltung gemacht an."

Diese Sensibilität setzt sich auch in der Kampagne mit dem Markenbotschafter für den asiatisch-pazifischen Raum Wei Daxun fort. Unter der Regie von David Pun und fotografiert von GK (国琨) bewegt sich Daxun in der Kampagne durch schlichte, moderne Räume und hebt die klaren Linien, die fließenden Bewegungen und das raffinierte Design von Alpha hervor.

„Alpha ist mit echter Intention gestaltet – Sie spüren es in den Materialien, in der Balance, darin, wie sich die Kollektion mit Ihnen bewegt. Es ist ein Produkt, dem ich vertraue. Egal, wohin mich der Tag führt", sagt Daxun.

„Alpha steht für einen Entwurf moderner Bewegung", sagt Victor Sanz, Global Creative Director bei TUMI. „Hier setzen wir neu an und denken Performance konsequent weiter. Wir analysieren, wie Menschen sich bewegen, was sie mitnehmen – und wie Design sie auf dieser Reise optimal unterstützt."

Sowohl Lando Norris als auch Wei Daxun repräsentieren diese nächste Generation. Alpha wurde nicht nur entwickelt, um mit ihnen Schritt zu halten, sondern auch, um mit ihnen mitzuhalten.