Schlatter Industries: Fewer Orders & Lower Sales Amid Tariffs & Costs
After a year of shrinking orders and sales, Schlatter Industries enters 2026 with a fragile recovery in sight, split fortunes across segments, and mounting external cost pressures.
- Schlatter Industries AG reported a decline in order intake to CHF 91.1 million in 2025, down from CHF 101.6 million in 2024.
- Net sales also decreased to CHF 104.4 million in 2025, compared to CHF 113.2 million in the previous year.
- The order backlog as of December 31, 2025, was CHF 48.8 million, a drop from CHF 61.4 million in 2024.
- The operating result (EBIT) for 2025 is expected to be slightly positive, with a cautiously positive market outlook for 2026.
- The welding segment showed good capacity utilization for the first half of 2026, while the weaving segment faced capacity utilization gaps.
- Factors such as US tariffs, currency effects, and cost pressure have negatively impacted earnings.
