Schlatter Industries: Fewer Orders & Lower Sales Amid Tariffs & Costs

After a year of shrinking orders and sales, Schlatter Industries enters 2026 with a fragile recovery in sight, split fortunes across segments, and mounting external cost pressures.

Schlatter Industries AG reported a decline in order intake to CHF 91.1 million in 2025, down from CHF 101.6 million in 2024.

Net sales also decreased to CHF 104.4 million in 2025, compared to CHF 113.2 million in the previous year.

The order backlog as of December 31, 2025, was CHF 48.8 million, a drop from CHF 61.4 million in 2024.

The operating result (EBIT) for 2025 is expected to be slightly positive, with a cautiously positive market outlook for 2026.

The welding segment showed good capacity utilization for the first half of 2026, while the weaving segment faced capacity utilization gaps.

Factors such as US tariffs, currency effects, and cost pressure have negatively impacted earnings.





