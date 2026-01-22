    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchlatter Industries AktievorwärtsNachrichten zu Schlatter Industries
    Schlatter Industries: Fewer Orders & Lower Sales Amid Tariffs & Costs

    After a year of shrinking orders and sales, Schlatter Industries enters 2026 with a fragile recovery in sight, split fortunes across segments, and mounting external cost pressures.

    • Schlatter Industries AG reported a decline in order intake to CHF 91.1 million in 2025, down from CHF 101.6 million in 2024.
    • Net sales also decreased to CHF 104.4 million in 2025, compared to CHF 113.2 million in the previous year.
    • The order backlog as of December 31, 2025, was CHF 48.8 million, a drop from CHF 61.4 million in 2024.
    • The operating result (EBIT) for 2025 is expected to be slightly positive, with a cautiously positive market outlook for 2026.
    • The welding segment showed good capacity utilization for the first half of 2026, while the weaving segment faced capacity utilization gaps.
    • Factors such as US tariffs, currency effects, and cost pressure have negatively impacted earnings.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
