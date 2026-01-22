Schlatter Industries: Weniger Bestellungen und Umsatz durch US-Zölle, Währung und Kostendruck
Trotz spürbarem Rückgang bei Bestellungen und Umsatz blickt die Schlatter Gruppe nach einem anspruchsvollen Jahr 2025 mit vorsichtigem Optimismus auf 2026.
- Die Schlatter Gruppe verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Bestellungseingang von CHF 91.1 Mio., was einem Rückgang von 10.4 % im Vergleich zu 2024 (CHF 101.6 Mio.) entspricht.
- Der Nettoerlös sank auf CHF 104.4 Mio. im Jahr 2025, ein Minus von 7.8 % gegenüber dem Vorjahr (CHF 113.2 Mio.).
- Der Auftragsbestand per 31.12.2025 beträgt CHF 48.8 Mio., was einem Rückgang von 20.6 % im Vergleich zu CHF 61.4 Mio. im Vorjahr entspricht.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) für 2025 wird voraussichtlich leicht positiv ausfallen.
- Die Marktaussichten für 2026 sind verhalten positiv, wobei das Segment Schweissen gut ausgelastet ist, das Segment Weben jedoch noch Auslastungslücken aufweist.
- US-Zölle, Währungseffekte und Kostendruck haben das Ergebnis belastet, was sich in den geringeren Bestellungen und Umsätzen widerspiegelt.
