97 0 Kommentare Schlatter Industries: Weniger Bestellungen und Umsatz durch US-Zölle, Währung und Kostendruck

Trotz spürbarem Rückgang bei Bestellungen und Umsatz blickt die Schlatter Gruppe nach einem anspruchsvollen Jahr 2025 mit vorsichtigem Optimismus auf 2026.

Die Schlatter Gruppe verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Bestellungseingang von CHF 91.1 Mio., was einem Rückgang von 10.4 % im Vergleich zu 2024 (CHF 101.6 Mio.) entspricht.

Der Nettoerlös sank auf CHF 104.4 Mio. im Jahr 2025, ein Minus von 7.8 % gegenüber dem Vorjahr (CHF 113.2 Mio.).

Der Auftragsbestand per 31.12.2025 beträgt CHF 48.8 Mio., was einem Rückgang von 20.6 % im Vergleich zu CHF 61.4 Mio. im Vorjahr entspricht.

Das Betriebsergebnis (EBIT) für 2025 wird voraussichtlich leicht positiv ausfallen.

Die Marktaussichten für 2026 sind verhalten positiv, wobei das Segment Schweissen gut ausgelastet ist, das Segment Weben jedoch noch Auslastungslücken aufweist.

US-Zölle, Währungseffekte und Kostendruck haben das Ergebnis belastet, was sich in den geringeren Bestellungen und Umsätzen widerspiegelt.





