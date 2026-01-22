    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Neuer CO2-Preis

    Große Unterschiede bei Heizkosten-Anstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • CO2-Preis ab 2028 belastet Heizkosten nur geringfügig.
    • Durchschnittliche Kostensteigerung: 17 Euro/Jahr pro Haushalt.
    • In einigen Regionen: Heizkosten steigen um 100-400 Euro.
    Neuer CO2-Preis - Große Unterschiede bei Heizkosten-Anstieg
    Foto: Emphyrio - pixabay

    GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Der EU-weit einheitliche CO2-Preis für den Gebäude- und Verkehrssektor wird ab 2028 die Heizkosten in Deutschland und anderen Ländern nur begrenzt belasten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Bertelsmann Stiftung. In Deutschland und anderen Staaten mit bestehendem CO2-Preis würden bei einem angenommenen CO2-Preis von 60 Euro je Tonne die Kosten im Schnitt um 17 Euro pro Jahr und Haushalt steigen, berichtete die Stiftung. In einigen Ländern könnte das Heizen sogar billiger werden, weil der CO2-Preis dort schon jetzt über 60 Euro liegt. In einigen mittel- und osteuropäischen Regionen würden die Heizkosten allerdings spürbar steigen, und zwar durchschnittlich um 100 bis 400 Euro pro Jahr./tob/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
