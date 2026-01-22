    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    Lebensmittel werden häufiger online gekauft

    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland lassen sich mehr Produkte des täglichen Bedarfs (FMCG) wie Lebensmittel nach Hause liefern. Das Online-Bestellvolumen stieg im vergangenen Jahr voraussichtlich um mehr als zehn Prozent, wie das Handelsforschungsinstitut IFH Köln berichtet.

    Damit wächst die Branche mehr als doppelt so schnell wie der gesamte Onlinehandel. Der Zuwachs entfällt vor allem auf Lebensmittel. Sie machen mehr als die Hälfte der Online-Erlöse des Bereichs aus. Der Nettoumsatz mit Lebensmitteln lag 2025 erstmals deutlich über sechs Milliarden Euro. Zu den Produkten des täglichen Bedarfs (FMCG) zählen außerdem Körperpflege und Kosmetik, Drogeriewaren, Heimtierbedarf sowie Wein und Sekt.

    Mehrere Vorteile im Alltag

    Viele Menschen in Deutschland kaufen laut einer YouGov-Umfrage regelmäßig Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel online: 15 Prozent einmal pro Woche oder häufiger, weitere 21 Prozent mehrmals im Monat und 27 Prozent einmal monatlich. YouGov hat im Juli gut 2.000 Menschen ab 18 Jahren befragt.

    Als wichtigste Vorteile des Onlinekaufs werden Bequemlichkeit und die Lieferung nach Hause (60 Prozent) sowie Zeitersparnis (47 Prozent) genannt. Viele wollen Wege zum Geschäft (42 Prozent) und Menschenmengen vermeiden (36 Prozent). Auch Preisvergleiche (35 Prozent) und größere Produktauswahl (34 Prozent) spielen eine Rolle. Die größten Lebensmittel-Lieferdienste hierzulande sind Picnic und Rewe./cr/DP/zb

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
