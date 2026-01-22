weniger Geld, fehlende Expertise

GENF (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat vor einem Jahr als eine seiner ersten Amtshandlungen den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfügt. Nach einer Vereinbarung zwischen den USA und der WHO wird der Austritt ein Jahr nach Einreichung der Kündigung - also heute - wirksam. Theoretisch ist zwar eine in der Vereinbarung genannte Bedingung für den Austritt gar nicht erfüllt. Die USA hätten ihre bisherigen Beiträge voll zahlen müssen, was nicht geschehen ist. Aber die WHO hat keine Handhabe, um das Geld einzufordern oder den Austritt zu verweigern.

"Ich hoffe, dass die USA ihre Entscheidung überdenken und wieder der WHO beitreten werden", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erneut in Genf. Es gebe nur Verlierer: "Der Austritt ist ein Verlust für die USA und auch ein Verlust für den Rest der Welt." Unter anderem hat die WHO Frühwarnsysteme für Ausbrüche von potenziell gefährlichen Krankheiten. Sie koordiniert auch die Komposition der Grippe-Impfstoffe für die kommende Saison, nach Analyse der weltweit zirkulierenden Erreger. An beidem nehmen die USA nicht mehr teil. Der Rest der Welt muss auf wichtige amerikanische Expertise verzichten.