Umsatz steigt auf über 4 Milliarden Franken – Rekord!
Rekordjahr für Galenica: 2025 erzielt der Gesundheitskonzern das höchste Umsatzniveau seiner Geschichte – getragen von allen Geschäftsbereichen und neuen Wachstumstreibern.
Foto: adobe.stock.com
- Galenica verzeichnete im Jahr 2025 ein Umsatzwachstum von 5,5% auf CHF 4’135,6 Mio., den höchsten in der Unternehmensgeschichte.
- Alle Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum bei, insbesondere das Apothekengeschäft durch rezeptpflichtige Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel sowie das Wholesale.
- Das neue Geschäftsfeld «Diagnostics» trägt 1% zum Umsatzwachstum bei, nachdem es im September 2025 durch die Akquisition von Labor Team erweitert wurde.
- Der Bereich «Pharmacies Omni-Channel» steigerte den Umsatz um 4,9% auf CHF 1’473,3 Mio., mit organischem Wachstum von 3,3%, über dem Marktwachstum.
- Das Segment «Logistics & IT» wuchs um 4,8% auf CHF 3’332,6 Mio., wobei das Wholesale-Geschäft ebenfalls um 4,8% auf CHF 3’255,3 Mio. zulegte.
- Galenica bestätigt eine EBIT1-Steigerung von 10-12% für 2025 und rechnet mit einer Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Galenica ist am 10.03.2026.
0,00 %
-0,72 %
-1,14 %
+7,38 %
+23,78 %
+38,08 %
+86,01 %
+162,16 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte