    HUBER+SUHNER erzielt Rekord-Auftragseingang 2025

    Trotz Währungseffekten und rückläufigem Umsatz zeigt HUBER+SUHNER 2025 ein dynamisches Bild: kräftiges Auftragswachstum, starke Industrie, gemischte Signale in Kommunikation und Transport.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • HUBER+SUHNER AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Auftragseingang von CHF 1'032.0 Mio., was einem Anstieg von 13.7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Nettoumsatz sank um 3.3% auf CHF 864.1 Mio., bedingt durch die Aufwertung des Schweizer Frankens und negative Effekte aus Währungs-, Kupferpreis- und Portfolioveränderungen.
    • Im Industriesegment stieg der Auftragseingang um 16.2% und der Nettoumsatz um 17.5%, unterstützt durch eine breite Nachfrage und positive Entwicklungen in verschiedenen Teilsegmenten.
    • Das Kommunikationssegment verzeichnete einen Anstieg des Auftragseingangs um 21.9% dank Großaufträgen für optische Switches, jedoch fiel der Nettoumsatz um 22.4% im Vergleich zum Vorjahr.
    • Das Transportsegment stabilisierte sich mit einem leichten Rückgang im Auftragseingang (-0.3%) und einem minimalen Anstieg im Nettoumsatz (+0.3%) im Vergleich zum Vorjahr.
    • HUBER+SUHNER erwartet für das Geschäftsjahr 2025 eine EBIT-Marge von 10–11%, das detaillierte Geschäftsergebnis wird am 10. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Huber + Suhner ist am 10.03.2026.


    ISIN:CH0030380734WKN:A0MV9C





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
