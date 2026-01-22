HUBER+SUHNER Records Record-Breaking Orders in 2025
In 2025, HUBER+SUHNER navigated mixed market dynamics, pairing robust order growth in key segments with currency-driven sales headwinds and a solid profit outlook.
- HUBER+SUHNER's order intake increased by 13.7% to CHF 1,032 million in 2025, driven by growth in Data Center and Industry segments
- Net sales declined by 3.3% to CHF 864.1 million due to currency effects, but remained stable when adjusted for currency, copper prices, and portfolio effects
- The Industry segment experienced strong growth with a 16.2% increase in order intake and a 17.5% rise in net sales, supported by demand in aerospace, defense, and industrial subsegments
- The Communication segment saw a 21.9% increase in order intake, mainly due to major orders for optical circuit switches from hyperscaler data center operators, though net sales decreased by 22.4% due to weak demand in fixed network and mobile markets
- The Transportation segment remained stable with a slight decline in order intake (-0.3%) and a small increase in net sales (+0.3%), with Railway sales rising despite unchanged order levels
- HUBER+SUHNER expects an operating profit margin (EBIT) of 10–11% for 2025, with detailed financial results to be presented on 10 March 2026
The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at Huber + Suhner is on 10.03.2026.
