    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHuber + Suhner AktievorwärtsNachrichten zu Huber + Suhner
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    HUBER+SUHNER Records Record-Breaking Orders in 2025

    In 2025, HUBER+SUHNER navigated mixed market dynamics, pairing robust order growth in key segments with currency-driven sales headwinds and a solid profit outlook.

    HUBER+SUHNER Records Record-Breaking Orders in 2025
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • HUBER+SUHNER's order intake increased by 13.7% to CHF 1,032 million in 2025, driven by growth in Data Center and Industry segments
    • Net sales declined by 3.3% to CHF 864.1 million due to currency effects, but remained stable when adjusted for currency, copper prices, and portfolio effects
    • The Industry segment experienced strong growth with a 16.2% increase in order intake and a 17.5% rise in net sales, supported by demand in aerospace, defense, and industrial subsegments
    • The Communication segment saw a 21.9% increase in order intake, mainly due to major orders for optical circuit switches from hyperscaler data center operators, though net sales decreased by 22.4% due to weak demand in fixed network and mobile markets
    • The Transportation segment remained stable with a slight decline in order intake (-0.3%) and a small increase in net sales (+0.3%), with Railway sales rising despite unchanged order levels
    • HUBER+SUHNER expects an operating profit margin (EBIT) of 10–11% for 2025, with detailed financial results to be presented on 10 March 2026

    The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at Huber + Suhner is on 10.03.2026.


    Huber + Suhner

    +0,06 %
    +3,73 %
    +13,58 %
    +8,71 %
    +106,70 %
    +89,83 %
    +139,83 %
    +1.386,66 %
    ISIN:CH0030380734WKN:A0MV9C





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HUBER+SUHNER Records Record-Breaking Orders in 2025 In 2025, HUBER+SUHNER navigated mixed market dynamics, pairing robust order growth in key segments with currency-driven sales headwinds and a solid profit outlook.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     