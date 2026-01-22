Fluchtvehikel mit neuen Rekordständen

Gold gilt derzeit als Hauptprofiteur des sogenannten Debasement-Trades. Bei diesem werden risikoreiche Kryptowährungen und Staatsanleihen gemieden. Daneben treibt der Vertrauensverlust in die Vertragstreue des US-Präsidenten den Goldpreis zusätzlich, nebst der Ankündigung, dass die polnische Zentralbank weitere 150 Tonnen des Edelmetalls zu kaufen wird. All dies geschieht vor dem Hintergrund einer erfolgreichen Auflösung eines zuvor ausgebildeten Keils auf der Oberseite, der eigentlich hätte zur Unterseite aufgelöst werden sollen. Der Ausbruch auf neue Rekorde bekräftigt, aber eindrücklich das bullische Sentiment und hält Preise von weit über 5.000 US-Dollar bereit.

Die erfolgreiche Auflösung des steigenden Keils auf der Oberseite unterstreicht das bullische Sentiment für das Edelmetall Gold und ermöglicht Kurszuwächse auf 4.875 US-Dollar und darüber in den Bereich von 5.135 und schließlich 5.376 US-Dollar. Sollte der Preis jedoch wieder unerwartet unter 4.550 US-Dollar abrutschen, wäre ein Wiedereintritt in den vorherigen Keil nicht auszuschließen, in der Folge müssten empfindliche Abschläge auf 4.386 US-Dollar im Rahmen einer gesunden Konsolidierung eingeplant werden. Nur ein Kursrutsch darunter würde ein bärisches Szenario eröffnen und eine längere Korrektur auslösen.

Gold-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Schenkt man der technischen Auswertung mit einem mittel- bis langfristigen Kursziel bei 5.376 US-Dollar Glauben, dürfte sich ein neuerliches Engagement auf der Käuferseite nach erfolgreicher Auflösung des vorherigen Keils überdurchschnittlich auszahlen. Um hiervon besonders zu profitieren, könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 8,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DU6DDZ zum Einsatz kommen und würde am Ende eine Renditechance von 110 Prozent bieten. Das übergeordnete Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 100,40 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 4.600 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Dies käme im Schein dann einem Stopp-Kurs von 34,07 Euro gleich.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6DDZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 47,49 -47,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.293,80 US-Dollar Basiswert: Gold-Future KO-Schwelle: 4.293,80 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 4.757,66 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 100,40 Euro Hebel: 8,91 Kurschance: + 110 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.