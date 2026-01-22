Preply beschafft 150 Millionen US-Dollar für die Gestaltung der Bildung der Zukunft - durch von Menschen angeleitetes, KI-gestütztes Lernen

NEW YORK, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Preply , die Nr. 1 unter den globalen Marktplätzen im Bereich Sprachenlernen, gab heute den Abschluss seiner Series-D-Finanzierungsrunde bekannt. Unter der Führung von WestCap , einem Strategie- und Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 6 Milliarden US-Dollar, wurden für Preply 150 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln gesichert. Goldman Sachs International fungierte bei dieser Transaktion als alleiniger Platzierungsagent. Die jüngste Finanzierungsrunde bewertet das Unternehmen mit 1,2 Milliarden US-Dollar und stellt einen bedeutenden Meilenstein in Preplys Mission dar, Menschen auf der ganzen Welt eine effektive Lernumgebung zugänglich zu machen.

Als Pionier im Bereich des Online-Sprachenlernens verbindet Preply mehr als 100 000 Lehrkräfte mit Lernenden in 180 Ländern und bietet Einzelunterricht in mehr als 90 Sprachen. Die Preply-Plattform basiert auf einer einzigartigen Kombination aus menschlicher Leitung und einem KI-gestützten Unterrichts-Copiloten – mit dem Ziel, das Lernen neu zu definieren, um langfristige Fortschritte durch hochwertigen, flexiblen und individuell angepassten Unterricht zu ermöglichen.

Die Series-D-Finanzierungsrunde von Preply findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem laut der globalen Bildungsdatenplattform HolonIQ schätzungsweise 1,8 Milliarden Menschen – also etwa jeder vierte Mensch weltweit – aktiv daran arbeiten, eine Fremdsprache zu erlernen. Schätzungen zufolge wird der weltweite Direct-to-Consumer-Markt für Sprachunterricht bis 2035 ein Volumen von 227 Milliarden US-Dollar erreichen. In den letzten fünf Jahren verzeichnete er bereits ein 3-faches Wachstum , und langfristige Prognosen deuten auf ein anhaltendes, exponentielles Wachstum in den kommenden Jahren hin.

Seit der Series-C-Finanzierungsrunde hat Preply die Anzahl der buchbaren Lehrkräfte mehr als verdreifacht und sein Angebot um über 40 neue Sprachen erweitert. In den letzten zwölf Monaten hat das Unternehmen sein EBITDA weiter verbessert und auf einen positiven Wert gebracht.

Mit diesem Kapital und der Unterstützung neuer und bestehender Investoren, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und Horizon Capital, wird Preply sein Engagement für die Bereitstellung des weltweit größten Angebots an personalisiertem Lernen verstärken. Das Unternehmen plant, seine KI- und Datenkapazitäten weiterzuentwickeln sowie seine Produkt- und Entwicklungsteams zu vergrößern, um das Plattform-Erlebnis zu verbessern, und gleichzeitig sein globales Wachstum zu beschleunigen, um mehr Lernende und Lehrkräfte auf der ganzen Welt zu erreichen und damit das traditionelle Bildungssystem neu zu gestalten. Das WestCap-Team, das über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Skalierung globaler Marktplätze wie Airbnb und StubHub verfügt, wird Preply dabei unterstützen, seine weltweite Präsenz weiter auszubauen.