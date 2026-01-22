JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 34,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In den USA hätten die großen Airlines die Billigflieger in den vergangenen Jahren bei Margen und Renditen abgehängt, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend. Diese strukturelle Inversion habe mehrere Gründe, unter anderem eine Annäherung in der Kostenbasis. Im Gegensatz dazu blieben die europäischen Billigflieger höchst profitabel, so Gowers. Er strich seinen Abschlag gegenüber dem Bewertungsniveau vor der Pandemie aufgrund der anhaltend besten Kostenentwicklung von Ryanair./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 29,22EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38,00
Kursziel alt: 34,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
