21 0 Kommentare Preply investiert 150 Mio. USD in menschlich geführtes, KI-basiertes Lernen

Mit frischem Kapital und KI-Power will Preply den globalen Sprachlernmarkt neu definieren – und zeigt bereits heute, wie effizient personalisiertes Lernen sein kann.

Preply hat 150 Millionen US-Dollar in einer Series-D-Finanzierungsrunde unter der Führung von WestCap beschafft, was das Unternehmen mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet.

Die Plattform verbindet über 100.000 Lehrkräfte mit Lernenden in 180 Ländern und bietet Einzelunterricht in mehr als 90 Sprachen an.

Preply kombiniert menschliche Lehrkräfte mit KI-gestütztem Unterricht, um personalisiertes Lernen zu ermöglichen und langfristige Fortschritte zu fördern.

Laut HolonIQ arbeiten etwa 1,8 Milliarden Menschen weltweit aktiv daran, eine Fremdsprache zu lernen, und der Markt für Sprachunterricht wird bis 2035 auf 227 Milliarden US-Dollar wachsen.

Preply plant, seine KI- und Datenkapazitäten auszubauen und die Anzahl der Lehrkräfte sowie das Angebot an Sprachen weiter zu erhöhen.

Eine Studie zeigt, dass Preply-Lernende bis zu dreimal schneller Fortschritte machen als der Durchschnitt, was die Wirksamkeit des menschlichen Unterrichts in Kombination mit KI unterstreicht.





Lesen Sie auch Neuer Kurstreiber Chevron-Aktie könnte von Synergien und radikalem Sparkurs profitieren Hopp oder Top VisionWave: KI, Drohnen und Quantumspeed – die nächste Rüstungsperle? Ihre wichtigsten Termine Spannende Zahlen-Updates von Intel, Alcoa, Abbott Laboratories, Procter & Gamble Beste Goldminenfonds 2025 Von zuverlässig bis Geheimtipp: Fonds für Goldbugs! Der beste knallte +166% hoch





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.