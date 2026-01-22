    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Preply investiert 150 Mio. USD in menschlich geführtes, KI-basiertes Lernen

    Mit frischem Kapital und KI-Power will Preply den globalen Sprachlernmarkt neu definieren – und zeigt bereits heute, wie effizient personalisiertes Lernen sein kann.

    Preply investiert 150 Mio. USD in menschlich geführtes, KI-basiertes Lernen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Preply hat 150 Millionen US-Dollar in einer Series-D-Finanzierungsrunde unter der Führung von WestCap beschafft, was das Unternehmen mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet.
    • Die Plattform verbindet über 100.000 Lehrkräfte mit Lernenden in 180 Ländern und bietet Einzelunterricht in mehr als 90 Sprachen an.
    • Preply kombiniert menschliche Lehrkräfte mit KI-gestütztem Unterricht, um personalisiertes Lernen zu ermöglichen und langfristige Fortschritte zu fördern.
    • Laut HolonIQ arbeiten etwa 1,8 Milliarden Menschen weltweit aktiv daran, eine Fremdsprache zu lernen, und der Markt für Sprachunterricht wird bis 2035 auf 227 Milliarden US-Dollar wachsen.
    • Preply plant, seine KI- und Datenkapazitäten auszubauen und die Anzahl der Lehrkräfte sowie das Angebot an Sprachen weiter zu erhöhen.
    • Eine Studie zeigt, dass Preply-Lernende bis zu dreimal schneller Fortschritte machen als der Durchschnitt, was die Wirksamkeit des menschlichen Unterrichts in Kombination mit KI unterstreicht.






