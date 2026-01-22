    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Erleichterung nach Trumps Grönland-Wende

    • Dax steigt um 1,2% auf 24.864 Punkte vor Handelsbeginn.
    • Trump entschärft Grönland-Konflikt, Spannungen gesenkt.
    • Anleger warten auf Details zu zukünftigen Vereinbarungen.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Donald Trumps entschärfenden Worten zum Grönland-Konflikt steuert der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf eine deutliche Erholung zu. Der Broker IG taxierte den Dax etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,2 Prozent höher auf 24.864 Punkte. Damit würde sich der Leitindex der Marke von 25.000 Punkten wieder nähern, die am Montag aus Sorge vor angekündigten Zollen unterschritten wurde.

    "Die transatlantischen Spannungen wurden gemildert", hieß es am Morgen von der Commerzbank. Der US-Präsident Trump hat den Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel Grönland beim Weltwirtschaftsforum in Davos überraschend entschärft. Vor diesem Hintergrund hatten am Vorabend auch die US-Aktienkurse schon angezogen. Anleger warten nun aber auf die noch offenen Details.

    Nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte nahm Trump seine Drohung mit Strafzöllen gegen Deutschland und sieben andere europäische Länder zurück. Zur Begründung seines Kurswechsels verwies er darauf, dass während des Treffens ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei. Rutte bestätigte Trumps Angaben, nannte aber zunächst auch nicht viele Details./tih/jha/





    dpa-AFX
