UBS stuft SALZGITTER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 50 auf 52 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rally von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sein bisheriges Kursziel sei erreicht worden, schrieb Andrew Jones am Mittwochabend. Die schwedische SSAB bleibt sein Favorit im europäischen Stahlsektor angesichts der vergleichsweise schwachen Entwicklung der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten. Ein größerer Portfolioumbruch bei Salzgitter sei zunächst unwahrscheinlich. Das Management wolle aufgrund der Gewinndiversifizierung am Anlagenbauer KHS und der Aurubis-Beteiligung festhalten./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 48,33EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Jones

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

