RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow des Autobauers liege über dem Konsens, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In China sei die Geschäftsentwicklung rückläufig gewesen, entspreche aber derjenigen der Konkurrenz./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:39 / EST
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
