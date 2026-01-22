JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Cashflow des Autobauers sei deutlich besser als im vorangegangenen Jahr ausgefallen und liege auch klar über der Unternehmensplanung, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien offenbar die Freisetzung von Betriebskapital sowie niedrigere Investitionen./rob/gl/zb
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 102,4EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
