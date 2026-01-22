    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Deutliche Kursgewinne erwartet

    • Dax steigt um 1,2% auf 24.864 Punkte vor Handelsbeginn.
    • Trump entschärft Grönland-Konflikt, Zölle zurückgenommen.
    • Asiatische Märkte profitieren, Nikkei 225 gewinnt 2%.
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    DEUTSCHLAND: - KRÄFTIGE ERHOLUNG ERWARTET - Nach Donald Trumps Wende im Grönland-Konflikt steuert der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf eine deutliche Erholung zu. Der Broker IG taxierte den Dax etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,2 Prozent höher auf 24.864 Punkte. Damit würde sich der Leitindex der Marke von 25.000 Punkten nähern, die am Montag aus Sorge vor Zollen unterschritten wurde. Der US-Präsident hat den Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel Grönland überraschend entschärft. Vor diesem Hintergrund hatten am Vorabend auch die US-Aktienkurse schon angezogen. Nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte nahm Trump seine Drohung mit Strafzöllen gegen acht europäische Länder zurück. Zur Begründung verwies er darauf, dass ein Rahmen für eine Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.

    USA: - ERHOLT - US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch den Aktien-Anlegern mit Aussagen zur Grönland-Frage im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos keine Pause gegönnt, die Gemüter insgesamt aber beruhigt. Ausschlaggebend für die deutlichen Kursgewinne an den New Yorker Börsen war, dass es keine Strafzölle gegen acht europäische Länder einschließlich Deutschland zum 1. Februar geben soll, die der US-Präsident am Wochenende wegen des Streits um Grönland angedroht hatte. Nach ihren deutlichen Vortagesverlusten gingen die US-Börsen auf Erholungskurs. So gewann der Leitindex Dow Joneses Industrial zum Handelsschluss 1,21 Prozent auf 49.077,23 Punkte.

    ASIEN: - KRÄFTIGE GEWINNE IN JAPAN - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag von der Grönland-Wende des US-Präsidenten Donald Trump profitiert. Trump hatte den Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel am Vortag überraschend entschärft. Nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte nahm er seine Drohung mit Strafzöllen gegen acht europäische Länder zum 1. Februar zurück. Die Sorge vor einem Handelskrieg trat damit weltweit in den Hintergrund. Die US-Aktienmärkte legten deutlich zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong traten unterdessen auf der Stelle.

    DAX 24.560,98 -0,58%
    XDAX 24.868,98 1,15%
    EuroSTOXX 50 5.882,88 -0,16%
    Stoxx50 5.011,65 -0,32%

    DJIA 49.077,23 1,21%
    S&P 500 6.875,62 1,16%
    NASDAQ 100 25.326,58 1,36%°

    RENTEN:

    Bund-Future 127,76 0,04%°

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1689 0,02%
    USD/Yen 158,83 0,28%
    Euro/Yen 185,65 0,30%°

    BITCOIN:

    Bitcoin 89.967 0,66%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    Brent 65,16 -0,08 USD WTI 60,60 -0,02 USD°

