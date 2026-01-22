UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sell" belassen. Die Aussichten im Luftverkehr seien für 2026 stark, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwochnachmittag nach einem Gespräch mit dem Finanzchef./ag/gl
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 75,75EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
