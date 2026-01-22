    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Viele Hinweise zu Sparkassen-Coup nach TV-Sendung

    • Hinweise nach ZDF-Sendung: viele Tipps eingegangen.
    • Einbruch in Gelsenkirchen: 3.100 Schließfächer betroffen.
    • Polizei ermittelt intensiv, Spurensuche läuft weiter.
    Viele Hinweise zu Sparkassen-Coup nach TV-Sendung
    MAINZ/GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Zum spektakulären Einbruch in den Tresorraum einer Sparkasse in Gelsenkirchen sind nach der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" zahlreiche Hinweise eingegangen. "Es gab während und nach der Sendung Hinweise in einem bisher mittleren zweistelligen Bereich", sagte eine Polizeisprecherin auf dpa-Anfrage. Inwieweit diese Angaben die Ermittlungen voranbringen, könne bisher nicht gesagt werden.

    Moderator Rudi Cerne hatte den Fall am Mittwochabend kurz vorgestellt und die Tat von Ende Dezember als einen "Einbruch von historischem Ausmaß" bezeichnet. Unter anderem waren Fotos von auffälligen Details aus den Überwachungskameras eingespielt worden. Die Bilder zeigen drei maskierte mutmaßliche Täter und zwei Fluchtfahrzeuge mit gestohlenen Kennzeichen.

    "Wir gehen jedem einzelnen Hinweis nach und nehmen alle sehr ernst", schilderte die Polizeisprecherin. Ob ein entscheidender Hinweis dabei war, der womöglich eine heiße Spur bedeute, könne sie aber noch nicht sagen.

    Die Täter hatten Ende Dezember rund 3.100 Schließfächer aufgebrochen und waren mit dem Inhalt geflüchtet. Sie hatten mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt. Die Polizei ermittelt mit starken Kräften und hatte in den vergangenen Tagen angefangen, die Schließfachbesitzer einzeln zu befragen. Der Schaden wird auf einen hohen Millionenbetrag geschätzt./wa/DP/jha





    dpa-AFX
    dpa-AFX

    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
