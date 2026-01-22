    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    Steigender LNG-Markt: Preissenkungen und neue Chancen ab 2026!

    Die weltweite Produktion von Flüssigerdgas (LNG) wird laut Analysten in den kommenden Jahren erheblich ansteigen, insbesondere ab 2026. Dies ist eine Reaktion auf die verringerten Einschränkungen, die seit dem Ukraine-Krieg 2022 bestehen, und die damit verbundenen Preisrückgänge. Die Nachfrage aus Schwellenländern, insbesondere China und Indien, wird voraussichtlich zunehmen, was den Markt ankurbeln könnte. Analysten prognostizieren, dass 2026 ein Wendepunkt für den LNG-Markt darstellt, da die Verfügbarkeit von LNG steigen wird und die Preise sinken, was insbesondere in Europa von Bedeutung ist.

    Für 2026 wird ein Anstieg der LNG-Kapazitäten um mindestens 35 Millionen Tonnen erwartet, hauptsächlich aus den USA und Katar. Dies könnte die weltweiten LNG-Lieferungen um bis zu 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Wichtige Projekte wie Golden Pass LNG in den USA und die Erweiterung des North Field in Katar werden maßgeblich zur Erhöhung der Produktionskapazitäten beitragen. Die Preise für asiatisches Spot-LNG könnten auf durchschnittlich 9,50 bis 9,90 US-Dollar pro Million British Thermal Units (mmBtu) sinken, was einen Rückgang im Vergleich zu den Preisen von 2025 darstellt.

    Die Nachfrage in Asien, die 2025 aufgrund von Preissensibilität und Konkurrenz durch alternative Energieträger zurückging, wird voraussichtlich um 4 bis 7 Prozent steigen, angeführt von China und Indien. Die Importe Chinas könnten um 6 bis 7 Millionen Tonnen und die Indiens um 5 Millionen Tonnen zunehmen. Gleichzeitig wird Europa, das seine Abhängigkeit von russischem Gas verringert hat, als Motor der globalen LNG-Nachfrage betrachtet. Prognosen deuten auf einen Anstieg der LNG-Importe in Europa um 20 bis 22 Millionen Tonnen bis 2026 hin.

    Zusätzlich wird erwartet, dass die Erzeugerpreise in Deutschland weiter sinken, was auf die niedrigeren Energiekosten zurückzuführen ist. Im Dezember 2025 fielen die Erzeugerpreise um 2,5 Prozent im Jahresvergleich, was den zehnten Rückgang in Folge darstellt. Die sinkenden Preise für Erdgas und Strom haben maßgeblich zu diesem Rückgang beigetragen. Diese Entwicklungen könnten sowohl die Verbraucherpreise als auch die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland beeinflussen.

    Insgesamt zeigt sich, dass der LNG-Markt vor einem signifikanten Wandel steht, der durch steigende Produktionskapazitäten und sinkende Preise gekennzeichnet ist, was sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die globalen Energiemärkte mit sich bringt.



    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +28,47 % und einem Kurs von 5,024USD auf Ariva Indikation (21. Januar 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.



