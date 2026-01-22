Tesla-Aktie: Revolution durch Robotaxis – Chance oder Risiko für Anleger?

Wood hebt hervor, dass Analysten beginnen, diese neue Perspektive in ihre Bewertungen einzubeziehen. Sie beobachtet, dass selbst traditionelle Autoanalysten zunehmend mit Technologie-Teams zusammenarbeiten, um Tesla besser zu verstehen. Wer Tesla weiterhin nur als Fahrzeughersteller betrachtet, verpasst ihrer Meinung nach den Kern der Investmentstory.

Die Tesla-Aktie steht vor einer Neubewertung, da sich der Fokus von Cathie Wood, CEO von Ark Invest, zunehmend von der Automobilproduktion hin zu autonomen Robotaxis verschiebt. In einem Interview mit CNBC erklärte Wood, dass Tesla längst mehr als ein klassischer Autobauer sei. Sie betonte, dass die Wahrnehmung des Unternehmens sich grundlegend ändere und Anleger zunehmend die „Robotaxi-Chance“ ins Visier nehmen. Während das Umfeld für Elektrofahrzeuge gegenwärtig unter Druck steht, sieht Wood großes Potenzial in einem Software-as-a-Service-Modell, das mit Robotaxis verbunden ist. Diese könnten Margen von 70 bis 80 Prozent bieten, im Gegensatz zu den derzeitigen Bruttomargen von etwa 15 Prozent im Autogeschäft.

Ein weiterer Aspekt, den Wood anspricht, ist der Wettbewerb im Bereich autonomes Fahren, insbesondere durch Unternehmen wie Waymo. Sie ist überzeugt, dass die Umsetzung autonomer Robotaxis schneller voranschreiten wird, als viele Marktbeobachter annehmen. Wood sieht in der Konkurrenz einen Katalysator für Innovation und Geschwindigkeit. Zudem könnte eine einheitliche bundesweite Regulierung in den USA die Verbreitung von Robotaxis beschleunigen.

Im Kontext der Tesla-Gigafactory in Grünheide bei Berlin hat das Unternehmen Berichte über einen signifikanten Stellenabbau zurückgewiesen. Laut Tesla gibt es keine nennenswerten Entlassungen bei der Stammbelegschaft, und die Arbeitsplatzsicherheit sei gewährleistet. Der Rückgang der Beschäftigtenzahl von 12.415 auf 10.703 in den letzten zwei Jahren wird als normale Schwankung betrachtet. Tesla plant, bis 2027 neue Arbeitsplätze im Bereich der Batteriezellfertigung zu schaffen.

Trotz der Herausforderungen im deutschen Elektroautomarkt erwartet Werksleiter André Thierig eine Steigerung der Produktion in der Gigafactory. Tesla beliefert von Grünheide aus über 30 Märkte, und die Produktionskapazitäten sollen stabil bleiben. In Anbetracht der sich verändernden Marktbedingungen könnte Tesla, sollte Woods Szenario eintreten, vor einer Neubewertung stehen, die weit über die klassischen Kennzahlen eines Automobilherstellers hinausgeht.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 431,4EUR auf Nasdaq (22. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.