    Goldman Sachs senkt Kursziel für Carl Zeiss Meditec: Aktie auf 9-Jahres-Tief!

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie von Carl Zeiss Meditec drastisch von 54 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft. Diese Entscheidung folgt auf ein schwaches erstes Quartal 2026 und strukturelle Probleme, die den Kurs des Medizintechnikspezialisten stark belasten. Am Dienstag fiel die Aktie um fast 5 Prozent und erreichte den tiefsten Stand seit neun Jahren.

    Analyst Richard Felton begründet die Abstufung mit einem enttäuschenden Ausblick für das erste Quartal 2026 sowie einer operativen Ergebnisschätzung, die nun etwa zwei Prozent unter dem Marktkonsens liegt. Trotz eines Umsatzwachstums von 7,8 Prozent im Geschäftsjahr 2024/25 auf 2,23 Milliarden Euro sieht sich das Unternehmen weiterhin einem schwierigen Marktumfeld gegenüber. Besonders das Gerätegeschäft wuchs langsamer als erwartet, während der Bereich der Verbrauchsmaterialien stärker zulegte.

    Der Nettogewinn von Carl Zeiss Meditec sank von 179 Millionen Euro auf 141 Millionen Euro, was auf hohe Investitionen, Währungseffekte und Restrukturierungskosten zurückzuführen ist. Auch die Dividende wurde gekürzt: Für 2025 erhielten Anleger nur noch 60 Cent, im Vergleich zu 1,10 Euro im Jahr zuvor. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein moderates Umsatzwachstum und eine Verbesserung der EBITA-Marge auf 12,5 Prozent, wobei das langfristige Ziel bei 16 bis 20 Prozent liegt.

    Der dramatische Kursrückgang der Aktie ist vor allem auf eine extreme Überbewertung im Jahr 2021 zurückzuführen, als die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 60 bis 80 gehandelt wurde. Nach dem Ende der Corona-Euphorie geriet die Aktie in eine mehrjährige Abwärtsspirale. Besonders der schwache chinesische Markt, der von staatlichen Beschaffungsprogrammen und einer stagnierenden Konjunktur betroffen ist, drückt auf die Margen des Unternehmens.

    Insgesamt spiegelt die aktuelle Bewertung der Aktie die Herausforderungen wider, mit denen Carl Zeiss Meditec konfrontiert ist. Analysten sind skeptisch, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, sich in einem zunehmend schwierigen Marktumfeld zu behaupten.



    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 36,05EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



