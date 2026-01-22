Netflix: Kursrisiko und Wachstumsprognosen – Was Anleger wissen müssen!

Für das vierte Quartal wird ein Umsatzanstieg von fast 17 Prozent auf 11,97 Milliarden US-Dollar prognostiziert, während der Gewinn je Aktie voraussichtlich um fast 30 Prozent auf 0,55 US-Dollar steigen wird. Analysten von Goldman Sachs äußerten sich optimistisch und erwarten, dass der Bericht ein solides Jahresende 2025 widerspiegelt, da das Management seine strategischen Prioritäten erfolgreich umsetzt. Von zehn Analysten empfehlen acht den Kauf der Aktie, während zwei eine Halteempfehlung aussprechen.

Netflix wird am Dienstag nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekanntgeben, und Analysten erwarten eine signifikante Kursbewegung der Aktie. Die Optionspreise deuten darauf hin, dass die Aktie bis zum Ende der Woche um bis zu 7 Prozent schwanken könnte. Ein Anstieg auf etwa 94 US-Dollar würde einen Teil der jüngsten Verluste ausgleichen, während ein Rückgang unter 82 US-Dollar den niedrigsten Stand seit über einem Jahr markieren würde. Seit dem letzten Quartalsbericht im Oktober ist die Netflix-Aktie um fast 30 Prozent gefallen, was auf eine Ergebnisverfehlung und Bedenken hinsichtlich der geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery zurückzuführen ist.

Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach den Zahlen mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen, obwohl der Margenausblick für 2026 als negativ bewertet wird. Dennoch wird das angepeilte Umsatzwachstum als über den Konsensschätzungen liegend angesehen. Netflix hat im vergangenen Quartal die Marke von 325 Millionen Nutzern überschritten und verzeichnete einen Umsatz von über 12 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 17,6 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Das Unternehmen plant eine Übernahme von Warner Bros. Discovery für rund 83 Milliarden US-Dollar, was zu einem Rückgang der Aktienkurse geführt hat. Netflix hat angekündigt, die Aktienrückkäufe auszusetzen, um die Übernahme zu finanzieren. Im Wettbewerb mit Paramount um Warner Bros. bleibt der Ausgang des Bieterwettstreits ungewiss.

Zusätzlich plant Netflix, Hochkant-Videos für Smartphones einzuführen, um mit Plattformen wie TikTok und Instagram zu konkurrieren. Die Co-Chefs betonten, dass die Plattform auch für Kino-Betreiber attraktiv bleibt, insbesondere durch die Übernahme von Warner Bros., die ein bestehendes Kino-Geschäft stärken könnte. Trotz der Herausforderungen bleibt Netflix ein zentraler Akteur im Streaming-Markt mit einer stabilen Nutzerbasis und Wachstumsplänen.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 85,36EUR auf Nasdaq (22. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.