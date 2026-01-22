    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Bayer vor Durchbruch: Supreme Court könnte Aktienkurs massiv beflügeln!

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer steht vor einer potenziellen Entlastung von langjährigen Rechtsstreitigkeiten, die den Aktienkurs des Unternehmens erheblich beflügeln könnte. Der US Supreme Court hat entschieden, den Glyphosat-Rechtsstreit im sogenannten Durnell-Fall zu prüfen, was die Hoffnung auf eine Klärung der rechtlichen Unsicherheiten rund um das umstrittene Herbizid Roundup nährt. Analysten der Investmentbank HSBC schätzen, dass eine positive Entscheidung zu einer Reduzierung der Rückstellungen und einer Verbesserung des Cashflows führen könnte. Bayer hat bis Ende September 2025 rund 7,6 Milliarden US-Dollar an Rückstellungen für Glyphosat-Klagen angesammelt, was etwa 14 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung entspricht.

    Die Strategie von Bayer zur Bewältigung des Glyphosat-Problems umfasst mehrere Ansätze, darunter die Anrufung des Supreme Court. Ein positives Urteil könnte nicht nur die rechtlichen Risiken verringern, sondern auch die Grundlage für eine schnellere Bilanzentschuldung durch Spinoffs oder Kapitalmaßnahmen schaffen. Die Aktie reagierte bereits positiv auf die Nachricht der Überprüfung, mit einem Kursanstieg von bis zu 8 Prozent im frühen Handel.

    Zusätzlich zu den Rechtsfragen richtet sich der Fokus auf den neuen Wirkstoff Asundexian, der für die Sekundärprävention von Schlaganfällen entwickelt wird. Die Ergebnisse der Phase-III-Studien, die im Februar 2026 erwartet werden, könnten die Gewinnprognosen von Bayer weiter anheben. Analysten schätzen, dass Asundexian etwa 8 bis 12 Prozent der Marktkapitalisierung ausmacht und positive Ergebnisse die Aktie weiter beflügeln könnten.

    Bayer erwartet zwar einen Rückgang des Umsatzes aus dem patentgeschützten Medikament Xarelto, sieht jedoch einen starken Anstieg in den Bereichen Onkologie und Landwirtschaft. Die Unternehmensprognosen für 2025 sind stabil, mit einer leichten Umsatzsteigerung im Pharmabereich. HSBC hat das Kursziel für die Bayer-Aktie auf 55 Euro angehoben, was ein Potenzial von rund 32,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,51 Euro darstellt.

    Die Aussicht auf rechtliche Klarheit und neue Geschäftsmöglichkeiten in der Pharma- und Agrarbranche hat die Analysten optimistisch gestimmt. Ein positives Urteil im Durnell-Fall könnte die finanziellen Risiken erheblich reduzieren und die Basis für eine nachhaltige Erholung der Bayer-Aktie schaffen.



    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 43,66EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
