USA vs. Europa: Grönland-Konflikt bringt Rüstungsindustrie in Aufschwung!

Analysten von Bernstein sehen in dieser Situation einen Wendepunkt für die europäische Rüstungsindustrie. Die Unsicherheiten bezüglich der NATO und der Abhängigkeit von US-Lieferketten verstärken den Druck auf europäische Staaten, ihre Verteidigungsbudgets zu erhöhen und verstärkt auf heimische Anbieter zu setzen. Der Anteil der Rüstungsausgaben, die an US-Unternehmen fließen, wird voraussichtlich sinken, da die europäischen NATO-Staaten ihre Verteidigungsausgaben bis 2030 von 2,3 auf 2,8 Prozent des BIP erhöhen wollen. Bernstein nennt vier Unternehmen – BAE Systems, Rheinmetall, Dassault Aviation und Thales – als klare Profiteure dieser Entwicklung.

Die Spannungen zwischen den USA und Europa haben sich in den letzten Tagen verschärft, insbesondere im Zusammenhang mit Grönland. US-Präsident Donald Trump drohte mit der Einführung neuer Zölle auf Importe aus acht europäischen Ländern, darunter Deutschland, Schweden und Dänemark, da diese seine Pläne zur Übernahme Grönlands ablehnen. Die angedrohten Zölle könnten zunächst bei 10 Prozent liegen und bei ausbleibender Einigung bis Juni auf 25 Prozent steigen. Diese Entwicklungen haben sofort Auswirkungen auf die Finanzmärkte gehabt, wobei europäische Rüstungsaktien gegen den allgemeinen Trend gestiegen sind.

Dänemark, das im Zentrum der Grönland-Auseinandersetzung steht, hat seine Verteidigungsausgaben in den letzten drei Jahren von 1,4 auf 3,2 Prozent des BIP erhöht. Während weiterhin US-Systeme gekauft werden, gehen zunehmend Großaufträge an europäische Anbieter. Kapitalmarktstrategen erwarten, dass die europäische Rüstungsindustrie vor einem mehrjährigen Investitionszyklus steht, unterstützt durch geopolitischen Druck und wachsende Budgets.

Parallel dazu treibt Novo Nordisk eine neue Therapieform zur Behandlung von Diabetes voran. In Zusammenarbeit mit dem kanadischen Biotech-Unternehmen Aspect Biosystems sollen gedruckte Inselzellen entwickelt werden, die direkt im Körper wirken. Aspect übernimmt die Entwicklung und Vermarktung der Therapien, während Novo Nordisk strategisch eingebunden bleibt. Die Partnerschaft zielt darauf ab, langlebige, implantierbare Zelltherapien zu schaffen, die die Abhängigkeit von täglichen Injektionen reduzieren könnten.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen sowohl im Rüstungssektor als auch im Gesundheitswesen, wie geopolitische Spannungen und technologische Innovationen die Märkte beeinflussen und neue Chancen für Investoren schaffen können.

