Energiekontor AG: Kaufempfehlung mit 35% Kurssteigerungspotenzial!

Energiekontor, mit Sitz in Bremen, gilt als Pionier in der deutschen Erneuerbare-Energien-Branche. Das Unternehmen entwickelt Onshore-Wind- und Solarparks und betreibt gleichzeitig einen wachsenden Eigenbestand als unabhängiger Stromproduzent. Die DZ Bank hebt hervor, dass die stabilen Einnahmen aus dem eigenen Portfolio die Projektentwicklungskosten decken und somit finanzielle Robustheit schaffen.

Die DZ Bank hat die Beobachtung der Energiekontor AG, einem führenden Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, mit einer Kaufempfehlung und einem fairen Wert von 49 Euro aufgenommen. Dies entspricht einem potenziellen Kursanstieg von etwa 35 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 36,40 Euro. Energiekontor hat sich in einem schwachen Gesamtmarkt als Gewinner im SDAX positioniert, was auf die positive Einschätzung der Analysten zurückzuführen ist.

Ein zentraler Wachstumstreiber ist die umfangreiche Projektpipeline, die bis Ende des ersten Halbjahres 2025 auf insgesamt 12 Gigawatt geschätzt wird. Ein Viertel dieser Kapazitäten befindet sich bereits in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen, was die Ausfallwahrscheinlichkeit verringert. Besonders bemerkenswert ist die operative Schlagzahl: Bis Ende 2025 sind 21 Projekte mit einer Rekordkapazität von 640 Megawatt im Bau oder nach "Financial Close", was ein Umsatzvolumen von über 500 Millionen Euro generieren könnte.

Zusätzlich erhält Energiekontor Rückenwind durch zahlreiche Genehmigungen und EEG-Zuschläge. Das Unternehmen verfügt über 31 Baugenehmigungen mit insgesamt 1,2 Gigawatt sowie Zuschläge für 364 Megawatt aus dem Jahr 2025. Die DZ Bank prognostiziert für den Zeitraum von 2024 bis 2028 ein jährliches Wachstum des Ergebnisses vor Steuern (EBT) von 31 Prozent und des Ergebnisses je Aktie von 35 Prozent.

Die Bewertung des Unternehmens erscheint in diesem Kontext moderat, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,4 und einem EV/EBITDA von 8 für 2026. Insgesamt könnten die Pipeline, der Baufortschritt und der positive Markttrend im deutschen Onshore-Windsektor dazu führen, dass der bislang "unterschätzte" Titel in eine neue Wachstumsphase eintritt.

Die Energiekontor AG ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und betreibt zahlreiche Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 450 Megawatt.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 36,68EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.