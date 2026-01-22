„Hypoport SE: Dramatischer Kurssturz – Anleger in Sorge um Zukunft!“

Europace, eine digitale Plattform zur Vermittlung von Baudarlehen, profitierte in den letzten Jahren von den niedrigen Zinsen. Mit dem Anstieg der Zinsen brach jedoch die Nachfrage ein, was sich negativ auf den Geschäftsverlauf auswirkte. Hypoport-Chef Ronald Slabke erklärte, dass die Nachfrage mittlerweile auf ein normales Niveau zurückgekehrt sei. Im vierten Quartal 2024 fiel das Volumen der privaten Immobilienfinanzierungen auf Europace im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent, während das vermittelte Volumen für das Gesamtjahr 2025 um 13 Prozent auf etwa 74,8 Milliarden Euro stieg.

Die Hypoport SE, ein Finanzdienstleister, sieht sich aufgrund schwacher Zahlen der Hypotheken-Plattform Europace einem dramatischen Rückgang ihrer Aktien gegenüber. Am Dienstag fiel der Kurs um 12 Prozent auf 108,80 Euro, was den tiefsten Stand seit November markiert. In den letzten 12 Monaten hat sich der Aktienkurs nahezu halbiert. Analysten waren von den Ergebnissen des Unternehmens für das Schlussquartal überrascht, insbesondere die Performance von Europace blieb hinter den Erwartungen zurück. Händler berichteten, dass die Wachstumszahlen von Europace nun hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben.

Trotz des Anstiegs im Gesamtjahr wird der Markt als normalisierend beschrieben, was bei den Investoren auf Skepsis stieß. Die Hypoport-Aktie eröffnete den Handel mit einem Verlust von 12,5 Prozent und war damit der größte Verlierer im SDAX. Seit Jahresbeginn hat der Kurs bereits über 15 Prozent verloren und liegt über 80 Prozent im Minus im Vergleich zu vor fünf Jahren.

Im Herbst senkte der Vorstand die Umsatzprognose auf mindestens 600 Millionen Euro, hielt jedoch die Gewinnprognose (EBIT) zwischen 30 und 36 Millionen Euro aufrecht. Der endgültige Geschäftsbericht wird am 30. März veröffentlicht, während die vorläufigen Zahlen bereits zwei Wochen vorher erwartet werden.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Hypoport SE, dass die steigenden Zinsen und die Normalisierung des Marktes erhebliche Herausforderungen für die Nachfrage nach Immobilienkrediten darstellen. Die Investoren reagieren besorgt auf die schwachen Quartalszahlen und die Unsicherheiten im Marktumfeld.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 104,4EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.