Aixtron-Aktien steigen stark: JPMorgan hebt Kursziel auf 25,20 Euro!

Analyst Craig McDowell von JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron drastisch von 13,50 Euro auf 25,20 Euro angehoben und die Einstufung von "Neutral" auf "Overweight" geändert. McDowell sieht Aixtron in einer vielversprechenden Position, da das Unternehmen vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien steht. Die Auftragslage wird voraussichtlich ab 2026 anziehen, was die Umsatzprognosen für 2027 positiv beeinflussen dürfte. Der Analyst misst Aixtron einen höheren Bewertungsmultiplikator zu, was auf ein stabileres Wachstum und verbesserte Erträge hinweist.

Die Aktien von Aixtron haben am Mittwoch einen signifikanten Anstieg verzeichnet, nachdem die US-Bank JPMorgan eine positive Empfehlung ausgesprochen hat. Vorbörslich kletterten die Papiere des Chipausrüsters auf der Handelsplattform Tradegate um fünf Prozent auf 20 Euro, was über dem Xetra-Schlusskurs liegt. Vor zwei Wochen erreichten die Aktien ein Jahreshoch von 21,54 Euro.

Im langfristigen Kurschart zeigt sich, dass Aixtron sich auf einem Erholungskurs befindet. Nach einem dramatischen Rückgang von fast 40 Euro Ende 2023 auf 8,45 Euro im Frühjahr 2025, scheint sich das Unternehmen nun wieder zu stabilisieren. Die aktuelle Marktentwicklung und die positiven Prognosen von JPMorgan könnten das Vertrauen der Investoren stärken und zu einem weiteren Anstieg der Aktienkurse führen.

Die Marktreaktionen auf die Empfehlung von JPMorgan sind ein Indikator für das steigende Interesse an Aixtron, insbesondere im Kontext der wachsenden Nachfrage nach Technologien im Bereich der Halbleiter und optoelektronischen Anwendungen. Analysten und Investoren zeigen sich optimistisch, dass Aixtron von den Trends in der Chipindustrie profitieren wird, insbesondere mit Blick auf die zunehmende Bedeutung von MicroLED-Technologien und deren Anwendungen in Datenzentren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die positive Neubewertung durch JPMorgan Aixtron in eine vielversprechende Position bringt, während das Unternehmen sich auf einen potenziellen Aufschwung vorbereitet. Die kommenden Monate könnten entscheidend sein, um zu sehen, ob die prognostizierten Aufträge und Umsatzsteigerungen tatsächlich eintreten und wie sich dies auf die Aktienkurse auswirkt.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 21,45EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.