    BASF: Wichtige Finanzberichte & Aktienrückkäufe – So geht's weiter!

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die BASF SE hat kürzlich mehrere wichtige Mitteilungen bezüglich ihrer Finanzberichte und Aktienrückkäufe veröffentlicht. Am 21. Januar 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass es zwei Quartalsfinanzberichte für das Jahr 2026 veröffentlichen wird. Der erste Bericht für das erste Quartal (Q1) wird am 30. April 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf den entsprechenden Unternehmenswebseiten veröffentlicht. Der zweite Bericht für das dritte Quartal (Q3) folgt am 28. Oktober 2026. Diese Berichte sind Teil der regelmäßigen Informationspflichten der BASF gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit.

    Zusätzlich zur Vorabbekanntmachung der Quartalsberichte informierte BASF auch über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms. In einer Mitteilung vom 19. Januar 2026 wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 12. bis 16. Januar 2026 insgesamt 951.029 Aktien zurückgekauft wurden. Dies ist Teil eines umfassenderen Programms, das am 3. November 2025 gestartet wurde. Bis zum 16. Januar 2026 hat BASF insgesamt 10.369.809 Aktien im Rahmen dieses Programms erworben. Die Rückkäufe erfolgen über die Börse, insbesondere über das elektronische Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

    In einem weiteren Kontext hat das US-Analysehaus Bernstein Research das Kursziel für die BASF-Aktie von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, auch wenn er für 2026 konservative Prognosen für die europäischen Chemiekonzerne insgesamt erwartet. Er hat seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) für 2025 gesenkt, jedoch für 2026 angehoben, was auf eine positive Entwicklung der BASF hindeutet.

    Die BASF SE, mit Sitz in Ludwigshafen, ist ein führendes Unternehmen in der chemischen Industrie und hat sich durch kontinuierliche Innovation und strategische Maßnahmen eine starke Marktposition erarbeitet. Die bevorstehenden Finanzberichte und die aktive Rückkaufstrategie der Aktien sind Teil der Bemühungen, das Vertrauen der Investoren zu stärken und den Unternehmenswert zu steigern. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.



    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 45,65EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
