BASF: Wichtige Finanzberichte & Aktienrückkäufe – So geht's weiter!

Die BASF SE hat kürzlich mehrere wichtige Mitteilungen bezüglich ihrer Finanzberichte und Aktienrückkäufe veröffentlicht. Am 21. Januar 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass es zwei Quartalsfinanzberichte für das Jahr 2026 veröffentlichen wird. Der erste Bericht für das erste Quartal (Q1) wird am 30. April 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf den entsprechenden Unternehmenswebseiten veröffentlicht. Der zweite Bericht für das dritte Quartal (Q3) folgt am 28. Oktober 2026. Diese Berichte sind Teil der regelmäßigen Informationspflichten der BASF gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit.

Zusätzlich zur Vorabbekanntmachung der Quartalsberichte informierte BASF auch über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms. In einer Mitteilung vom 19. Januar 2026 wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 12. bis 16. Januar 2026 insgesamt 951.029 Aktien zurückgekauft wurden. Dies ist Teil eines umfassenderen Programms, das am 3. November 2025 gestartet wurde. Bis zum 16. Januar 2026 hat BASF insgesamt 10.369.809 Aktien im Rahmen dieses Programms erworben. Die Rückkäufe erfolgen über die Börse, insbesondere über das elektronische Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).