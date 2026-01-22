Revolutionäre Lungenstudie: Viromed setzt neue Maßstäbe in der Medizintechnik!

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht ein neuartiges, isoliertes Lungenmodell, das die physiologischen Eigenschaften der menschlichen Lunge mit einer genetischen Übereinstimmung von etwa 95 % abbildet. Die Tests werden über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen durchgeführt und basieren auf einem bereits validierten Modell, das reproduzierbare Messungen an vitalen Organen ermöglicht. Ziel ist es, die bestehenden Daten der MHH und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung zu bestätigen, die bald in Fachzeitschriften veröffentlicht werden.

Die Viromed Medical AG, ein innovatives Medizintechnikunternehmen mit Fokus auf Kaltplasmatechnologie, hat eine bedeutende Ex-vivo-Lungenstudie angekündigt, die in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlands und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Februar und März 2026 durchgeführt wird. Diese Studie stellt einen Meilenstein in der Forschung und Zulassung dar und zielt darauf ab, die Entwicklung der Technologieplattform von Viromed voranzutreiben sowie die Forschungs- und Zulassungsprozesse zu beschleunigen.

Ein wesentlicher Vorteil des Ex-vivo-Verfahrens ist die signifikante Zeitersparnis von bis zu sechs Monaten im Vergleich zu traditionellen Studienansätzen. Da keine Tierversuche oder Studien am Menschen erforderlich sind, entfallen komplexe regulatorische Hürden, was die Vorbereitung und Durchführung von Humanstudien erheblich vereinfacht. Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, betont, dass die Studie zentrale Herausforderungen in der pharmazeutischen und medizinischen Entwicklung adressiert, wie lange Entwicklungszyklen und hohe Kosten. Zudem eröffnet sie neue klinische Anwendungsfelder, insbesondere in der Intensivmedizin.

Viromed hat zudem eine Beteiligung von rund 35 % an einem Spin-off der Universität des Saarlandes vereinbart, das das Forschungsmodell trägt. Dieses Modell ist weltweit einzigartig und ermöglicht es, Wirkstoffe und medizinische Technologien frühzeitig und hochvalidiert zu testen, insbesondere im Bereich der inhalativen Arzneimittelverabreichung, die als zukünftiger Standard in der Lungenmedizin gilt.

Insgesamt verspricht die Ex-vivo-Lungenstudie nicht nur eine Verkürzung der präklinischen Forschungsphasen, sondern auch eine signifikante Erhöhung der Aussagekraft der gewonnenen Daten. Dies könnte weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Therapien und die Zulassung von Produkten wie PulmoPlas haben, die auf die Behandlung von Atemwegserkrankungen abzielen.

Die Viromed Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 4,01EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.