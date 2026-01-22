    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen überrascht mit 6 Milliarden Euro Cashflow – Zukunft der Elektromobilität!

    Volkswagen überrascht mit 6 Milliarden Euro Cashflow – Zukunft der Elektromobilität!
    Foto: Ole Spata - dpa

    Die Volkswagen AG hat im Jahr 2025 einen unerwartet hohen Netto-Cashflow von rund 6 Milliarden Euro erzielt, was eine Steigerung um eine Milliarde Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese positive Entwicklung übertrifft auch die eigenen Prognosen des Unternehmens, die einen Cashflow von null Euro vorsahen. Die Nettoliquidität des Konzerns stieg von 31 auf 34 Milliarden Euro, was ebenfalls besser ist als erwartet. Volkswagen führt diesen Anstieg auf eine geringere Mittelbindung im Betriebskapital sowie auf Investitionen in Sachanlagen und Forschung zurück.

    Die Aktien von Volkswagen reagierten auf diese Nachricht nur moderat und notierten weiterhin über dem Xetra-Schlusskurs. Die US-Bank JPMorgan bewertete die Zahlen als erfreuliche Überraschung und bestätigte die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    95,60€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    108,47€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel zu den finanziellen Erfolgen plant Volkswagen eine umfassende Umstrukturierung seiner Massenmarken, um signifikante Einsparungen in der Produktion zu erzielen. Der Konzern strebt Einsparungen von insgesamt einer Milliarde Euro bis 2030 an, indem zentrale Bereiche wie Produktion, technische Entwicklung und Einkauf in einem neuen markenübergreifenden Vorstand gebündelt werden. Diese Maßnahme führt zu einer Reduzierung der Vorstandspositionen um etwa ein Drittel. Der neue Markengruppenvorstand soll die Effizienz steigern und die Kosten senken, während gleichzeitig die Managementstrukturen vereinfacht werden.

    Zusätzlich wird die neue Kaufprämie für Elektroautos in Deutschland als sozial ausgewogen angesehen. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies betont, dass der Umstieg auf Elektromobilität für alle bezahlbar sein muss. Die Prämie variiert je nach Einkommen und Familienstand und reicht von 1.500 bis 6.000 Euro. Lies fordert, dass die Förderung an europäische Produktions- und Lieferketten gebunden wird, um Arbeitsplätze und faire Löhne in Europa zu sichern.

    Insgesamt zeigt Volkswagen mit diesen Maßnahmen und Entwicklungen, dass das Unternehmen bestrebt ist, sowohl finanziell als auch strukturell auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren und gleichzeitig die Elektromobilität voranzutreiben.



    Volkswagen (VW) Vz

    +1,52 %
    -1,97 %
    -1,64 %
    +12,98 %
    +8,48 %
    -18,19 %
    -36,49 %
    -9,35 %
    +2.177,73 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Volkswagen überrascht mit 6 Milliarden Euro Cashflow – Zukunft der Elektromobilität! Die Volkswagen AG hat im Jahr 2025 einen unerwartet hohen Netto-Cashflow von rund 6 Milliarden Euro erzielt, was eine Steigerung um eine Milliarde Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese positive Entwicklung übertrifft auch die eigenen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     