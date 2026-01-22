Volkswagen überrascht mit 6 Milliarden Euro Cashflow – Zukunft der Elektromobilität!

Die Aktien von Volkswagen reagierten auf diese Nachricht nur moderat und notierten weiterhin über dem Xetra-Schlusskurs. Die US-Bank JPMorgan bewertete die Zahlen als erfreuliche Überraschung und bestätigte die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro.

Die Volkswagen AG hat im Jahr 2025 einen unerwartet hohen Netto-Cashflow von rund 6 Milliarden Euro erzielt, was eine Steigerung um eine Milliarde Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese positive Entwicklung übertrifft auch die eigenen Prognosen des Unternehmens, die einen Cashflow von null Euro vorsahen. Die Nettoliquidität des Konzerns stieg von 31 auf 34 Milliarden Euro, was ebenfalls besser ist als erwartet. Volkswagen führt diesen Anstieg auf eine geringere Mittelbindung im Betriebskapital sowie auf Investitionen in Sachanlagen und Forschung zurück.

Parallel zu den finanziellen Erfolgen plant Volkswagen eine umfassende Umstrukturierung seiner Massenmarken, um signifikante Einsparungen in der Produktion zu erzielen. Der Konzern strebt Einsparungen von insgesamt einer Milliarde Euro bis 2030 an, indem zentrale Bereiche wie Produktion, technische Entwicklung und Einkauf in einem neuen markenübergreifenden Vorstand gebündelt werden. Diese Maßnahme führt zu einer Reduzierung der Vorstandspositionen um etwa ein Drittel. Der neue Markengruppenvorstand soll die Effizienz steigern und die Kosten senken, während gleichzeitig die Managementstrukturen vereinfacht werden.

Zusätzlich wird die neue Kaufprämie für Elektroautos in Deutschland als sozial ausgewogen angesehen. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies betont, dass der Umstieg auf Elektromobilität für alle bezahlbar sein muss. Die Prämie variiert je nach Einkommen und Familienstand und reicht von 1.500 bis 6.000 Euro. Lies fordert, dass die Förderung an europäische Produktions- und Lieferketten gebunden wird, um Arbeitsplätze und faire Löhne in Europa zu sichern.

Insgesamt zeigt Volkswagen mit diesen Maßnahmen und Entwicklungen, dass das Unternehmen bestrebt ist, sowohl finanziell als auch strukturell auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren und gleichzeitig die Elektromobilität voranzutreiben.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.