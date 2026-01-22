    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron
    Goldman Sachs erhöht Beteiligung an Kontron AG: Was Anleger wissen müssen!

    Am 20. Januar 2026 veröffentlichte die Kontron AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die die Beteiligung der Goldman Sachs Group, Inc. an dem Unternehmen betrifft. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz von Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen und wurde mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung erstellt.

    Die Goldman Sachs Group, Inc., mit Sitz in Wilmington, USA, meldete eine Schwellenberührung am 14. Januar 2026. Zu diesem Zeitpunkt hielt Goldman Sachs insgesamt 4,62 % der Stimmrechte an der Kontron AG, aufgeteilt in 0,56 % direkt durch Aktien und 4,06 % durch Finanzinstrumente. Im Vergleich zur vorherigen Meldung, in der die Beteiligung bei 4,04 % lag, ist ein Anstieg zu verzeichnen.

    Die Details der gehaltenen Instrumente zeigen, dass Goldman Sachs 356.255 Stimmrechte direkt über Aktien (0,56 %) und 1.898.290 Stimmrechte über Securities Lending (2,97 %) hielt. Darüber hinaus erwarb Goldman Sachs Stimmrechte durch verschiedene Finanzinstrumente, darunter Swaps und Call Warrants, die insgesamt 1,09 % der Stimmrechte repräsentieren.

    Die Mitteilung weist darauf hin, dass gemäß § 137 BörseG 2018 das Ruhen der Stimmrechte zu beachten ist, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. Dies ist besonders relevant, da die Einhaltung dieser Vorschriften für die Integrität des Marktes und das Vertrauen der Investoren von entscheidender Bedeutung ist.

    Zusätzlich wurde in der Mitteilung die gesamte Kette der kontrollierten Unternehmen von Goldman Sachs aufgeführt, die die Stimmrechte und Finanzinstrumente halten. Diese Transparenz ist wichtig, um potenzielle Interessenkonflikte und die tatsächliche Kontrolle über die Stimmrechte zu verstehen.

    In einer weiteren Mitteilung am 21. Januar 2026 wurde eine aktualisierte Beteiligung von Goldman Sachs veröffentlicht, die am 16. Januar 2026 erfasst wurde. Zu diesem Zeitpunkt hielt Goldman Sachs 4,41 % der Stimmrechte, was einen leichten Rückgang im Vergleich zur vorherigen Meldung darstellt. Diese kontinuierliche Überwachung und Meldung von Beteiligungen ist ein wesentlicher Bestandteil der regulatorischen Anforderungen für börsennotierte Unternehmen und trägt zur Markttransparenz bei.

    Insgesamt zeigt die Entwicklung der Beteiligungen von Goldman Sachs an der Kontron AG sowohl die Dynamik der Finanzmärkte als auch die Notwendigkeit einer genauen und zeitnahen Berichterstattung über Stimmrechtsänderungen.



    Kontron

    +0,50 %
    -3,55 %
    +4,65 %
    -7,59 %
    +21,28 %
    +27,70 %
    +9,04 %
    +342,06 %
    +92,08 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 23,90EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



