    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRenault AktievorwärtsNachrichten zu Renault
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Renault startet Militärdrohnen-Produktion: Ein neuer Kurs für den Autohersteller!

    Renault startet Militärdrohnen-Produktion: Ein neuer Kurs für den Autohersteller!
    Foto: Uli Deck - dpa

    Der französische Automobilhersteller Renault hat angekündigt, in die Produktion von Militärdrohnen einzusteigen. Diese Entscheidung erfolgt auf Anfrage des französischen Verteidigungsministeriums, das Renault gebeten hat, sein Fachwissen zur Entwicklung einer nationalen Drohnenindustrie einzubringen. Renault wird in diesem Projekt mit dem Unternehmen Turgis Gaillard zusammenarbeiten, das bereits Erfahrung in der Konzeption militärischer Drohnen hat. Konkrete Details zur Drohnenproduktion wurden bislang nicht veröffentlicht, jedoch betont Renault, dass es über umfangreiche Kenntnisse in der Konzeption, Industrialisierung und Serienfertigung hochtechnologischer Produkte verfügt, die den Anforderungen an Qualität, Kosten und Termine gerecht werden.

    Laut Berichten der Zeitung "Les Échos" zielt die Zusammenarbeit darauf ab, eine "ferngesteuerte Langstreckenmunition" zu entwickeln, die auch für Beobachtungs- und Aufklärungsmissionen eingesetzt werden kann. Das Produktionsziel liegt bei etwa 600 Exemplaren pro Monat. Der Vertrag, der ein anfängliches Volumen von 35 Millionen Euro umfasst, könnte Renault über einen Zeitraum von zehn Jahren potenziell Einnahmen in Höhe von einer Milliarde Euro einbringen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Renault S.A.!
    Long
    30,56€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 9,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,19€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 8,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel zu diesen Entwicklungen hat die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Renault-Aktien von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Bewertung von "Buy" auf "Hold" herabgestuft. In einer aktuellen Branchenanalyse wird darauf hingewiesen, dass die Gewinne europäischer Automobilhersteller bis 2026 zwar steigen dürften, jedoch spürbare Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft in China bestehen. Diese Risiken könnten eine Neubewertung der Aktienkurse bremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte an Fahrt gewinnt. Trotz einer besseren Performance von Renault im Vergleich zur Konkurrenz in den letzten Jahren, hat der Aktienkurs hiervon nicht in dem Maße profitiert, wie es gerechtfertigt wäre. Dies gilt auch für positive Nachrichten wie die jüngste Erhöhung der Bonitätseinstufung. In naher Zukunft könnte Renault zudem mit einer Verwässerung der Margen konfrontiert werden.

    Insgesamt zeigt Renaults Einstieg in die Militärdrohnenproduktion sowohl die Diversifizierung des Unternehmens als auch die Herausforderungen, die es im aktuellen Marktumfeld zu bewältigen hat.



    Renault

    -0,62 %
    +0,92 %
    -6,69 %
    -3,64 %
    -30,28 %
    -7,29 %
    -3,91 %
    -57,05 %
    +34,26 %
    ISIN:FR0000131906WKN:893113

    Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 33,86EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Renault startet Militärdrohnen-Produktion: Ein neuer Kurs für den Autohersteller! Der französische Automobilhersteller Renault hat angekündigt, in die Produktion von Militärdrohnen einzusteigen. Diese Entscheidung erfolgt auf Anfrage des französischen Verteidigungsministeriums, das Renault gebeten hat, sein Fachwissen zur …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     