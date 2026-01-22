Renault startet Militärdrohnen-Produktion: Ein neuer Kurs für den Autohersteller!

Laut Berichten der Zeitung "Les Échos" zielt die Zusammenarbeit darauf ab, eine "ferngesteuerte Langstreckenmunition" zu entwickeln, die auch für Beobachtungs- und Aufklärungsmissionen eingesetzt werden kann. Das Produktionsziel liegt bei etwa 600 Exemplaren pro Monat. Der Vertrag, der ein anfängliches Volumen von 35 Millionen Euro umfasst, könnte Renault über einen Zeitraum von zehn Jahren potenziell Einnahmen in Höhe von einer Milliarde Euro einbringen.

Der französische Automobilhersteller Renault hat angekündigt, in die Produktion von Militärdrohnen einzusteigen. Diese Entscheidung erfolgt auf Anfrage des französischen Verteidigungsministeriums, das Renault gebeten hat, sein Fachwissen zur Entwicklung einer nationalen Drohnenindustrie einzubringen. Renault wird in diesem Projekt mit dem Unternehmen Turgis Gaillard zusammenarbeiten, das bereits Erfahrung in der Konzeption militärischer Drohnen hat. Konkrete Details zur Drohnenproduktion wurden bislang nicht veröffentlicht, jedoch betont Renault, dass es über umfangreiche Kenntnisse in der Konzeption, Industrialisierung und Serienfertigung hochtechnologischer Produkte verfügt, die den Anforderungen an Qualität, Kosten und Termine gerecht werden.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Renault-Aktien von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Bewertung von "Buy" auf "Hold" herabgestuft. In einer aktuellen Branchenanalyse wird darauf hingewiesen, dass die Gewinne europäischer Automobilhersteller bis 2026 zwar steigen dürften, jedoch spürbare Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft in China bestehen. Diese Risiken könnten eine Neubewertung der Aktienkurse bremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte an Fahrt gewinnt. Trotz einer besseren Performance von Renault im Vergleich zur Konkurrenz in den letzten Jahren, hat der Aktienkurs hiervon nicht in dem Maße profitiert, wie es gerechtfertigt wäre. Dies gilt auch für positive Nachrichten wie die jüngste Erhöhung der Bonitätseinstufung. In naher Zukunft könnte Renault zudem mit einer Verwässerung der Margen konfrontiert werden.

Insgesamt zeigt Renaults Einstieg in die Militärdrohnenproduktion sowohl die Diversifizierung des Unternehmens als auch die Herausforderungen, die es im aktuellen Marktumfeld zu bewältigen hat.

