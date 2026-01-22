Deutsche Telekom: Aktienrückkauf und WM-Übertragungsrechte im Fokus!

Die detaillierte Aufstellung der Käufe zeigt, dass die Deutsche Telekom an jedem der fünf Tage Aktien erwarb, wobei die Gesamtzahl der erworbenen Aktien und die jeweiligen durchschnittlichen Kaufpreise dokumentiert sind. Der durchschnittliche Kaufpreis für die insgesamt 1.508.650 Aktien betrug 28,03 Euro, was zu einem Gesamtkaufpreis von etwa 42,29 Millionen Euro führte. Die Käufe wurden ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine beauftragte Bank abgewickelt. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 5. Januar 2026 bis zum 16. Januar 2026 bereits 3.036.911 Aktien zurückgekauft.

Am 19. Januar 2026 veröffentlichte die Deutsche Telekom AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß den Vorgaben der EU-Verordnung über Marktmissbrauch. In dieser Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 12. bis 16. Januar 2026 insgesamt 1.508.650 eigene Aktien im Rahmen eines laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben wurden. Dieses Programm wurde zuvor am 5. Januar 2026 angekündigt.

Zusätzlich zu den Informationen über das Aktienrückkaufprogramm berichtete die Deutsche Telekom auch über ihre Rolle als Übertragungsanbieter für die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Telekom wird 18 von insgesamt 48 Spielen der ersten beiden Gruppenspieltage exklusiv auf ihrem kostenpflichtigen Sender MagentaTV zeigen. Zu den Highlights gehören das Eröffnungsspiel der Gastgeber USA gegen Paraguay sowie das Topspiel zwischen Frankreich und Senegal. Insgesamt werden alle 104 Partien des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada übertragen, wobei 44 Spiele exklusiv über MagentaTV verfügbar sind. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen 60 Spiele, darunter die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Die Berichterstattung über die Aktienkäufe und die Übertragungsrechte zur Fußball-Weltmeisterschaft verdeutlicht die strategischen Schritte der Deutschen Telekom, um sowohl den Aktienwert zu stabilisieren als auch ihre Marktposition im Bereich der Sportübertragungen zu stärken. Analysten und Investoren zeigen sich jedoch skeptisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens, insbesondere im Vergleich zu Wettbewerbern wie AT&T und Verizon. Die Diskussion über die Marktstellung der Deutschen Telekom und die Auswirkungen der EU-Vorgaben zur Modernisierung der Internetinfrastruktur wird ebenfalls intensiv geführt.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 26,68EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.